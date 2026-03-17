अलवर में ब्रज रस उत्सव का आगाज, इंद्रेश उपाध्याय की कथा सुनने उमड़े श्रद्धालु

अलवर शहर में श्याम जू सेवा समिति के तत्वावधान में 7 दिवसीय ब्रज रस उत्सव का भव्य शुभारंभ मंगलवार से विजय नगर मैदान में हो गया। इस धार्मिक आयोजन में प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय 17 से 23 मार्च तक श्रीमद्भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। जिसमें भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जीवन के सार को समझाया जा रहा है। पहले दिन कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय ने श्रद्धालुओं को जीवन में संयम और क्षमा अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ‘चार बार भोजन कर लें, लेकिन कथा जरूर सुनें’ और सात दिनों तक क्रोध न करने की सीख दी। उपाध्याय ने कथा मौन रहकर सुनने पर भी जोर दिया। कथा की शुरुआत राधा-कृष्ण भजन से हुई, जिससे पंडाल में भक्ति का माहौल छा गया।