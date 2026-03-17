Lucky Mulank Girls: ससुराल की किस्मत चमका देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पति को दिलाती हैं सफलता

Lucky Mulank Girls: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक का व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु होता है, जिसे ज्ञान, सफलता और समृद्धि का कारक माना जाता है।जिन लड़कियों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है।ऐसी लड़कियां जहां भी जाती हैं, वहां सुख-समृद्धि और गुडलक लेकर आती हैं।खासतौर पर शादी के बाद ये अपने ससुराल और पति के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं।