Shani Nakshatra Gochar 2026: 21 मार्च से उत्तराभाद्रपद के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे शनि, मकर-सिंह-मिथुन के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि देव समय-समय पर नक्षत्र और उसके चरण (पद) में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है।21 मार्च 2026 को शनि(Shani Nakshatra Gochar) उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे खास ज्योतिषीय बदलाव होने के संकेत हैं।शनि को कर्मफल दाता ग्रह माना जाता है, इसलिए उनका यह गोचर करियर, धन, भाग्य और जीवन के संघर्षों पर गहरा असर डाल सकता है।इस दौरान कुछ राशियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा, तो वहीं कुछ के जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है।खासतौर पर मकर, सिंह और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छे दिन लेकर आ सकता है।