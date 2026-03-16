Surya Nakshatra Parivartan: 18 मार्च से चमकेगी वृषभ, मिथुन और वृश्चिक की किस्मत, नौकरी-व्यापार में बनेंगे लाभ के मौके

Surya Nakshatra Parivartan: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन के कई क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। 18 मार्च को सूर्य देव शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। खास बात यह है कि यह बदलाव चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए इसका प्रभाव और भी खास माना जा रहा है। इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खुल सकते हैं। विशेष रूप से वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, व्यापार और अटके हुए कामों में शुभ परिणाम मिलने के संकेत हैं।