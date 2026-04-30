30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 April: आज का राशिफल 30 अप्रैल: बुध का मेष में प्रवेश, इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: आज का राशिफल 30 अप्रैल 2026 : बुध के मेष राशि में प्रवेश से बना बुधादित्य योग करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 30, 2026

Aaj Ka Rashifal 30 April

Aaj Ka Rashifal 30 April : बुधादित्य योग का असर: 30 अप्रैल 2026 का राशिफल, जानें आपका दिन कैसा रहेगा (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: 30 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन बुध ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्य विराजमान हैं। इस युति से शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता, संवाद कौशल और नेतृत्व को प्रभावित करेगा। हालांकि, बुध के अस्त (combust) होने के कारण संचार में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा।

पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज का राशिफल संकेत देता है कि अवसर तो मिलेंगे, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो धैर्य, रणनीति और भावनात्मक संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे। करियर, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में हर राशि को अलग-अलग अनुभव होंगे, इसलिए जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना ही लाभदायक रहेगा।

आज का राशिफल मेष राशि | Today Horoscope Mesh Rashi

आर्थिक मामलों में किसी पर भी जल्दबाजी में भरोसा करने से बचना होगा। तकनीक से जुड़ा कार्य सावधानी से करें। व्यवसाय में विरोधियों का व्यवहार प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है। परिवार में एक-दूसरे की मदद से समस्याएँ दूर होंगी। वाहन चलाने में सावधानी बरतें।
शुभ रंग: ग्रे (Grey)
शुभ अंक: 5

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rash

आप बदलती हुई परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने में सफल रहेंगे। भावनात्मक संबंधों के प्रति अनुराग बढ़ेगा, जिस कारण समय और धन खर्च करना पड़ सकता है। व्यावसायिक यात्राएँ सफल रहेंगी।
शुभ रंग: ब्राउन (Brown)
शुभ अंक: 8

आज का राशिफल मिथुन राशि | Today Horoscope Mithun Rashi

आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। कार्यों की अधिकता जहाँ एक ओर कठिन परिश्रम की मांग करेगी, वहीं दूसरी ओर मित्रों का सानिध्य मनोरंजन और आनंद की ओर खींचेगा। भावनात्मक संबंधों में अविश्वास की स्थिति से बचना होगा।
शुभ रंग: ब्लू (Blue)
शुभ अंक: 6

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

दोपहर के बाद कार्यों में तनाव बढ़ने और उच्च अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव की स्थिति महसूस करेंगे। माता-पिता (पेरेंट्स) के साथ वार्तालाप में विनम्र और पारदर्शी रहना होगा। सामाजिक या पारिवारिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी।
शुभ रंग: ग्रीन (Green)
शुभ अंक: 9

आज का राशिफल सिंह राशि | Today Horoscope Singh Rashi

दिन की शुरुआत थोड़ी असमंजस भरी रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद कार्य गति पकड़ेंगे। धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य के प्रभाव से अकस्मात धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन निर्णय शीघ्रता पूर्वक लेने होंगे।
शुभ रंग: पिंक (Pink)
शुभ अंक: 2

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय समय रहते लेने होंगे; लापरवाही प्रतिस्पर्धियों को अवसर प्रदान करेगी। इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। दोपहर के बाद किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें।
शुभ रंग: पीच (Peach)
शुभ अंक: 3

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

यदि दिन की शुरुआत में खर्चों पर नियंत्रण रखा, तो दोपहर बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी और आय बढ़ेगी। व्यापार और नई नौकरी से संबंधित वार्ताएँ सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट (Bright White)
शुभ अंक: 1

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Today Horoscope Vrishchik Rashi

व्यर्थ के कार्यों में परिश्रम करना पड़ सकता है और धन भी खर्च होगा। थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, अतः सावधानी से कार्य करें। दूसरों पर भरोसा करके अपनी दिनचर्या बदलना आपको मुश्किल में डाल सकता है।
शुभ रंग: मरून (Maroon)
शुभ अंक: 5

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

एकाग्रता और अनुशासन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि, भावनात्मक संबंधों में थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है।
शुभ रंग: येलो (Yellow)
शुभ अंक: 3

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

यदि टीम वर्क के साथ कार्य किया, तो न केवल तात्कालिक सफलता मिलेगी, बल्कि पदोन्नति (प्रमोशन) और इच्छित स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
शुभ रंग: पर्पल (Purple)
शुभ अंक: 4

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

कार्यों की दिशा और दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप के दौरान बहस में पड़ने से बचें। संतान से जुड़े फैसलों में अनुमान से अधिक धन खर्च होने की संभावना है।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
शुभ अंक: 9

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rash

चलते हुए कार्यों में व्यवधान आने से थोड़े चिंतित रह सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर बेहतर महसूस करेंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग: कॉपर (Copper)
शुभ अंक: 2

ये भी पढ़ें

Narasimha Jayanti 2026 : 30 अप्रैल को मनाई जाएगी नरसिंह जयंती, जानिए शुभ समय और पूजा विधि
धर्म और अध्यात्म
Narasimha Jayanti 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

30 Apr 2026 05:52 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 30 April: आज का राशिफल 30 अप्रैल: बुध का मेष में प्रवेश, इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Ank Jyotish May 2026: मई 2026 में इन 5 मूलांक वालों को मिल सकता है पैसा, प्रमोशन और सफलता

May 2026 Ank Jyotish
धर्म/ज्योतिष

कौन सी राशियां प्यार में धोखा देती हैं? जानिए सबसे Loyal और Unfaithful Zodiac Signs

Unfaithful Zodiac Signs
राशिफल

Shukra Gochar Mrigashira Nakshatra 2026: मृगशिरा नक्षत्र में बदलेंगे भाग्य के संकेत, मेष-वृषभ-तुला सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Shukra Nakshatra Gochar 2026 Astrology
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 April: आज का राशिफल : प्रदोष व्रत पर इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026
राशिफल

तुला से मीन तक मासिक टैरो राशिफल मई 2026: इन 4 राशियों के लिए बन रहा है सफलता का योग, करियर, पैसा और प्यार में बड़े बदलाव के संकेत

monthly tarot horoscope May 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.