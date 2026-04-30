Aaj Ka Rashifal 30 April: आज का राशिफल 30 अप्रैल: बुध का मेष में प्रवेश, इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: 30 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन बुध ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्य विराजमान हैं। इस युति से शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता, संवाद कौशल और नेतृत्व को प्रभावित करेगा। हालांकि, बुध के अस्त (combust) होने के कारण संचार में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा।