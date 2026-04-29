Aaj Ka Rashifal 29 April: आज का राशिफल : प्रदोष व्रत पर इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026 : आज का राशिफल 29 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिस पर प्रदोष व्रत और सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। यह योग कई राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और नए अवसरों के संकेत दे रहा है। आज का दिन करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य के लिहाज से खास रहने वाला है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत राशिफल।