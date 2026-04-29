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Aaj Ka Rashifal 29 April: आज का राशिफल : प्रदोष व्रत पर इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026 : आज का राशिफल 29 अप्रैल 2026: प्रदोष व्रत और सर्वार्थसिद्धि योग कई राशियों के लिए भाग्यशाली और नए अवसर लाने वाला हो सकता है। वहीं कुछ राशियों को सावधानी रखने की भी जरुरत है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 29, 2026

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026: जानें सभी 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026 : आज का राशिफल 29 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिस पर प्रदोष व्रत और सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। यह योग कई राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और नए अवसरों के संकेत दे रहा है। आज का दिन करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य के लिहाज से खास रहने वाला है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल मेष राशि | Today Horoscope Mesh Rashi

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ अर्जित करने के प्रयासों में आंशिक सफलता मिल सकती है। विरोधियों को उचित उत्तर देने का यह सही समय है। अपने कार्यों की स्वयं समीक्षा करें। व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा।
शुभ रंग: नारंगी (Orange), शुभ अंक: 7

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rash

बहुप्रतीक्षित मुलाकात संभावनाओं के नए द्वार खोल सकती है। अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी होगी। नए अनुसंधान करने और प्रशिक्षण पर जाने के अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।
शुभ रंग: चमकीला सफेद (Bright White), शुभ अंक: 8

आज का राशिफल मिथुन राशि | Today Horoscope Mithun Rashi

सही वक्त पर प्रभावी मदद मिलने से व्यवस्था पर पकड़ मजबूत होगी। विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाना दीर्घकालिक हित में रहेगा। परिवार में कुछ सदस्यों का मनमाना व्यवहार चिंता का कारण बन सकता है।
शुभ रंग: हरा (Green), शुभ अंक: 6

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

स्वतंत्र कार्यभार मिलने से प्रसन्न रहेंगे। संवेदनशील और प्रभावी कार्यशैली से अलग पहचान बनाने की कोशिश में सफल रह सकते हैं। भाग्य का समर्थन मिलने से आर्थिक लाभ बढ़ेगा।
शुभ रंग: बैंगनी (Purple), शुभ अंक: 2

आज का राशिफल सिंह राशि | Today Horoscope Singh Rashi

व्यावसायिक वार्ताएं सफल रहेंगी। कला, संगीत और लेखन से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए कार्यों के सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। गैर-जरूरी आक्रामक रुख परेशानियां खड़ी कर सकता है।
शुभ रंग: नारंगी (Orange), शुभ अंक: 9

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

कार्यशैली में सुधार होगा। मन की अवस्था सकारात्मक रहने से आप दूसरों को ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संक्षिप्त वार्ता ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। नियमों की अवहेलना करना परेशानी में डाल सकता है।
शुभ रंग: पीच (Peach), शुभ अंक: 7

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

आज विशेष सावधानी रखने का दिन है। छोटी गलतियां बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं, विशेषकर आर्थिक मामलों में। नए लोगों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है।
शुभ रंग: बैंगनी (Purple), शुभ अंक: 5

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Today Horoscope Vrishchik Rashi

शिक्षा में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। एकाग्रता और मेहनत के साथ कार्य करना होगा। पद परिवर्तन के लिए प्रयास करने का यह उचित समय है। भावनात्मक संबंधों में उच्च स्तर की संवेदनशीलता अनुभव करेंगे।
शुभ रंग: लाल (Red), शुभ अंक: 1

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

उच्च अधिकारी श्रेष्ठ कार्यों की पुनरावृत्ति चाहेंगे। नए और पुराने कार्यों का एक साथ दबाव आना तनाव दे सकता है। भावनात्मक संबंधों से सहयोग मिलेगा। माता-पिता के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।
शुभ रंग: सुनहरा (Golden), शुभ अंक: 3

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

भावनात्मक संबंधों में साथी की रूखी प्रतिक्रिया रिश्तों में स्थायी तनाव ला सकती है। समय रहते स्थिति को संभालना होगा। परिवार में संपत्ति और अधिकारों को लेकर वार्ता भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी।
शुभ रंग: मयूरी नीला (Peacock Blue), शुभ अंक: 1

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

परिश्रम अधिक होगा और उसकी अपेक्षा लाभ कम, लेकिन नए अनुभवों से आप परिपक्व होंगे। शिक्षा (अधूरी रहने) के कारण मन में थोड़ी निराशा रह सकती है। भावनात्मक संबंधों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee), शुभ अंक: 6

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rash

सूचना और ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग लाभान्वित होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में साथी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। व्यवसाय में प्रगति होगी और साझा संपत्ति में अधिकार मिलने की संभावना बनेगी।
शुभ रंग: क्रीम (Cream), शुभ अंक: 4

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राशिफल 2026

Published on:

29 Apr 2026 05:49 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 29 April: आज का राशिफल : प्रदोष व्रत पर इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

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