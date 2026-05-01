Mars Rising 2026: 2 मई को खत्म होगा मंगल दहन, मंगल उदय लाएगा बड़ा बदलाव, इन राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Mars Rising 2026 in Pisces: 2 मई 2026 से मंगल का दहन समाप्त होते ही ग्रहों की ऊर्जा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कई राशियों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा। मंगल के उदय से जहां साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी, वहीं मीन राशि में इसका गोचर कुछ लोगों के लिए चुनौती भी लेकर आ सकता है। इस दौरान गुस्सा, जल्दबाजी और गलत फैसले मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खासतौर पर जिन राशियों पर मंगल का प्रभाव ज्यादा है, उन्हें अपने व्यवहार और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना होगा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किन राशियों के लिए मंगल का यह उदय सावधानी का संकेत दे रहा है।