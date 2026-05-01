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Mars Rising 2026: 2 मई को खत्म होगा मंगल दहन, मंगल उदय लाएगा बड़ा बदलाव, इन राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Mars Rising Alert: 2 मई 2026 का दिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से खास माना जा रहा है। इस दिन मंगल दहन समाप्त होगा और मंगल उदय के साथ उनकी ऊर्जा फिर से प्रभावी हो जाएगी। जब मंगल सक्रिय होते हैं, तो जीवन में जोश, साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 01, 2026

Mars Rising 2026

Mars rising effects on signs|Chatgpt

Mars Rising 2026 in Pisces: 2 मई 2026 से मंगल का दहन समाप्त होते ही ग्रहों की ऊर्जा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कई राशियों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा। मंगल के उदय से जहां साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी, वहीं मीन राशि में इसका गोचर कुछ लोगों के लिए चुनौती भी लेकर आ सकता है। इस दौरान गुस्सा, जल्दबाजी और गलत फैसले मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खासतौर पर जिन राशियों पर मंगल का प्रभाव ज्यादा है, उन्हें अपने व्यवहार और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना होगा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किन राशियों के लिए मंगल का यह उदय सावधानी का संकेत दे रहा है।

मंगल का प्रभाव बदलाव की शुरुआत

मीन राशि में मंगल का यह गोचर भावनात्मक और मानसिक स्तर पर हलचल ला सकता है। कई लोगों को अचानक फैसले लेने की इच्छा होगी, तो कुछ के अंदर अधीरता बढ़ सकती है। यह समय आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, लेकिन बिना सोचे कदम उठाना मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

किन राशियों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

मेष: खर्च बढ़ सकते हैं और मन अशांत रह सकता है। धैर्य बनाए रखना जरूरी है।
सिंह: रिश्तों में तनाव और अचानक बदलाव संभव हैं। जोखिम लेने से बचें।
कन्या: साझेदारी और दांपत्य जीवन में बहस बढ़ सकती है। बातचीत में नरमी रखें।
तुला: काम का दबाव और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है।
कुंभ: धन और परिवार से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। बोलचाल में संयम रखें।

कैसे संभालें मंगल की तेज ऊर्जा?

मंगल का प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। अपने गुस्से को काबू में रखना, निर्णय लेने से पहले सोच-विचार करना और विवादों से दूर रहना इस समय सबसे बड़ा उपाय है।

आसान उपाय जो ला सकते हैं संतुलन

  • रोजाना “ॐ मंगलाय नमः” मंत्र का जाप करें।
  • मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें।
  • लाल वस्तुओं जैसे मसूर दाल या कपड़ा दान करें।
  • अपने व्यवहार में शांति और धैर्य बनाए रखें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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monthly tarot horoscope May 2026

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Published on:

01 May 2026 11:19 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Mars Rising 2026: 2 मई को खत्म होगा मंगल दहन, मंगल उदय लाएगा बड़ा बदलाव, इन राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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