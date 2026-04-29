29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

कौन सी राशियां प्यार में धोखा देती हैं? जानिए सबसे Loyal और Unfaithful Zodiac Signs

Zodiac Signs Cheating in Love : आपकी राशि प्यार में वफादार है या धोखा देने वाली? जानिए Astrology के अनुसार कौन सी राशियां सबसे ज्यादा Loyal होती हैं और किनसे दिल संभालकर रखना चाहिए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 29, 2026

Unfaithful Zodiac Signs

Unfaithful Zodiac Signs : कौन सी राशि सबसे ज्यादा Loyal होती है (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Most Loyal vs Most Unfaithful Zodiac Signs : प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है, लेकिन क्या हर कोई इसे निभा पाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी राशि हमारे स्वभाव और रिश्तों को निभाने के तरीके पर गहरा असर डालती है। कुछ राशियां अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह समर्पित होती हैं, जबकि कुछ को आजादी ज्यादा पसंद होती है, जिससे रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि कौन सी राशियां प्यार में सबसे ज्यादा वफादार मानी जाती हैं और किन राशियों को अक्सर धोखे से जोड़ा जाता है।

मेष राशि

शुरुआत मेष राशि से करते हैं। ज्योतिष के अनुसार, मेष राशि के लोग एक ही पार्टनर के साथ टिके रहने के लिए बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। उनकी जिंदगी अक्सर प्रेम प्रसंगों (love affairs) से भरी होती है। भले ही वे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वे लंबे समय तक साथ निभाएंगे।

वृषभ राशि

अगर आपका पार्टनर वृषभ राशि का है तो आप लकी हैं। वे भरोसे और लॉयल्टी के बारे में होते हैं। वे अपने पार्टनर की खुशी को सबसे पहले रखते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, और अपनों को दुख पहुंचाने से बचते हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले? उतने भरोसेमंद नहीं होते। लेकिन मिथुन राशि वाले रिश्तों में बहुत भरोसेमंद नहीं माने जाते। वे ऐसा दिखा सकते हैं कि उनके लिए प्यार मायने रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा कुछ और चल रहा होता है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों? अगर आपको किसी रिश्ते में कोई मिल जाए तो आप सच में लकी हैं। वे प्यार और परिवार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, और एक बार जब वे कमिट कर लेते हैं, तो आपको उन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

सिंह राशि

सिंह राशि वाले थोड़े मिस्ट्री होते हैं। यह पता लगाना मुश्किल है कि उनके दिल में असल में क्या है। उनकी ज़िंजिंदगी हमेशा रिश्तों में बिजी रहती है क्योंकि वे अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। जब उन्हें आखिरकार कोई ऐसा मिल जाता है जो फिट बैठता है, तो वे लॉयल होते हैं। लेकिन अगर वे अपने पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं, तो वे सबसे पहले छोड़ने में हिचकिचाते नहीं हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को प्यार में अनलकी माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है। वे पिकी और डिमांडिंग होते हैं इसलिए जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती हैं, तो वे पीछे हटने लगते हैं।

तुला राशि

दूसरी तरफ तुला राशि वाले बहुत भरोसेमंद होते हैं। वे बहुत प्यार में पड़ जाते हैं, रोमांटिक रहते हैं, और शायद ही कभी भरोसा तोड़ते हैं। उनका इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है।

वृश्चिक राशि

आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वे रोमांस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने पार्टनर का ख्याल रखना बखूबी जानते हैं। लेकिन, यदि उन्हें अपने पार्टनर का व्यवहार पसंद न आए, तो वे धीरे-धीरे अपना भरोसा खोने लगते हैं।

धनु राशि

धनु राशि वाले? वफादारी के लिए मशहूर नहीं हैं। वे धोखा देते हैं ज्यादातर इसलिए क्योंकि उन्हें बंधा हुआ महसूस करना पसंद नहीं है। अगर उनका पार्टनर उन्हें वह देता है जिसकी उन्हें जरूरत है तो वे सच्चे रहेंगे, लेकिन इसके अलावा उतना नहीं।

मकर राशि

मकर राशि वाले आराम और स्थिरता चाहते हैं। जब उनके पास यह होता है, तो वे बहुत वफादार होते हैं पूरी तरह से रिश्ते पर ध्यान देते हैं और हमेशा उदासी को दूर रखने की चिंता करते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले? असल में धनु राशि वालों की तरह ही वे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और उन्हें एक फ्लेक्सिबल माहौल चाहिए। हालांकि, वे ताजगी से भरे ईमानदार होते हैं। भले ही वे धोखा दें, वे इसे मान लेते हैं।

मीन राशि

मीन राशि वाले मशहूर रूप से सेंसिटिव होते हैं, लगभग जरूरत से ज्यादा। जब प्यार की बात आती है, तो वे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फैसले लेने में मुश्किल होती है, और कभी-कभी रिश्ते को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है।

तो यह रही बात ज्योतिष के अनुसार, इन राशियों के प्यार में धोखा देने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि दूसरे भरोसेमंद होते हैं। क्या आपको यह जानकारी पसंद आई? अगर आपको यह पसंद आया, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 29 April: आज का राशिफल : प्रदोष व्रत पर इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 29 April 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

29 Apr 2026 10:54 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / कौन सी राशियां प्यार में धोखा देती हैं? जानिए सबसे Loyal और Unfaithful Zodiac Signs

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukra Gochar Mrigashira Nakshatra 2026: मृगशिरा नक्षत्र में बदलेंगे भाग्य के संकेत, मेष-वृषभ-तुला सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Shukra Nakshatra Gochar 2026 Astrology
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 April: आज का राशिफल : प्रदोष व्रत पर इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026
राशिफल

तुला से मीन तक मासिक टैरो राशिफल मई 2026: इन 4 राशियों के लिए बन रहा है सफलता का योग, करियर, पैसा और प्यार में बड़े बदलाव के संकेत

monthly tarot horoscope May 2026
राशिफल

Lakshmi Narayan Rajyog 2026 : इन 4 राशियों के लिए शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन, करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Lakshmi Narayan Rajyog 2026
राशिफल

मई का टैरो संकेत: Leo, Cancer और Virgo के लिए बनेगा सफलता का योग, जानें मेष से कन्या तक किसकी चमकेगी किस्मत

Tarot Reading for All Zodiac Signs
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.