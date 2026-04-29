कौन सी राशियां प्यार में धोखा देती हैं? जानिए सबसे Loyal और Unfaithful Zodiac Signs

सिंह राशि वाले थोड़े मिस्ट्री होते हैं। यह पता लगाना मुश्किल है कि उनके दिल में असल में क्या है। उनकी ज़िंजिंदगी हमेशा रिश्तों में बिजी रहती है क्योंकि वे अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। जब उन्हें आखिरकार कोई ऐसा मिल जाता है जो फिट बैठता है, तो वे लॉयल होते हैं। लेकिन अगर वे अपने पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं, तो वे सबसे पहले छोड़ने में हिचकिचाते नहीं हैं।