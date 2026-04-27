Dominating Zodiac Signs: क्या आपकी राशि भी है इस लिस्ट में? जानिए सबसे डॉमिनेटिंग 3 राशियां कौन सी हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का उल्लेख मिलता है, जिनका स्वभाव और व्यक्तित्व एक-दूसरे से काफी अलग होता है। मेष से लेकर मीन तक हर राशि की अपनी खास खूबियां और कमजोरियां होती हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसी राशियां भी हैं जो अपने मजबूत व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये लोग किसी के आगे आसानी से झुकते नहीं और हर स्थिति में अपना वर्चस्व बनाए रखना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हें डॉमिनेटिंग और शक्तिशाली राशियों की श्रेणी में रखा जाता है।