Aaj Ka Rashifal 27 April : आज का राशिफल 27 अप्रैल 2026: मोहिनी एकादशी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें आपका दिन कैसा रहेगा

Aaj Ka Rashifal 27 April 2026 : राशिफल 27 अप्रैल: जानें आज का लकी नंबर और शुभ रंग
Aaj Ka Rashifal 27 April 2026 : आज का राशिफल 27 अप्रैल 2026: सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज मोहिनी एकादशी व्रत, ध्रुव योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत देता है। आज किए गए कार्य, यदि शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल और दिशा शूल को ध्यान में रखकर किए जाएं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर।
महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। समय आपके पक्ष में बना हुआ है। आलस्य और प्रमाद में समय गंवाने से बचना होगा। प्रशासनिक अधिकार बढ़ने की संभावना है।
शुभ रंग: लाल
लकी नंबर: 9
कई तरह की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने के प्रयास में आप व्यस्त और तनावग्रस्त रह सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक पहल होगी। मित्रों से मुलाकात तनाव में राहत देगी।
शुभ रंग: भूरा
लकी नंबर: 6
अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भावनात्मक संबंध हों या कार्यस्थल, आज साहस के साथ अपनी बात कहने का दिन है। सामाजिक गतिविधियों में बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।
शुभ रंग: स्लेटी
लकी नंबर: 7
कठोर शब्दों या व्यवहार से दूसरों को आहत करने से बचना होगा। पूर्वानुमान सही होने से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। भूमि और भवन संबंधी विवादों में धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
लकी नंबर: 2
कार्यों की तीव्र गति और निर्णयों में दृढ़ता से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। आपके नेतृत्व से दूसरे लोग भी जुड़ना चाहेंगे। वाणी के अतिरेक से बचना होगा। पूर्व निर्धारित विषयों पर ही बोलना आपको समस्याओं से बचाएगा।
शुभ रंग: नारंगी
लकी नंबर: 3
आज व्यवहार कुशलता दिखानी होगी। दूसरों की लापरवाही आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। मनोरंजन और विलासिता के अवसर मिलने की संभावना रहेगी। खान-पान में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा।
शुभ रंग: मयूर नीला
लकी नंबर: 4
संसाधनों की वृद्धि पर धन खर्च होगा। अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। पुराने लेन-देन से रुका हुआ लाभ प्राप्त हो सकता है। वस्त्र और आभूषण उद्योग से जुड़े लोग सावधानी से कार्य करें।
शुभ रंग: चमकीला सफेद
लकी नंबर: 9
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद और ऊर्जा से भरा हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दूसरों की आलोचना और उनके कार्यों में दखल देकर अपनी शक्ति नष्ट करने से बचें। साक्षात्कार (Interview) में सफलता की प्रबल संभावना है।शुभ रंग: गहरा लाल
लकी नंबर: 7
मिलजुल कर कार्य करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। भाई-बहनों से बातचीत में सकारात्मक रहें, तो पुराने मुद्दे हल होंगे। भाग्य की सहायता से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग: क्रीम
लकी नंबर: 4
कार्य में निरंतर परिश्रम के कारण थकान महसूस करेंगे। उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य दिखाना होगा। भावनात्मक संबंधों में सहयोग मिलेगा। मशीनरी और तकनीक से जुड़े कार्यों में धन लाभ की अच्छी संभावना है।
शुभ रंग: हरा
लकी नंबर: 6
भावनात्मक रिश्ते सुधरेंगे और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने के अवसर बनेंगे। उच्च अधिकारियों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। कुटिल लोगों से सावधान रहें। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
शुभ रंग: आसमानी नीला
लकी नंबर: 2
स्थितियों पर पकड़ मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। विरोधी मौके का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। उच्च अधिकारियों से वार्तालाप तनावपूर्ण हो सकती है। व्यापार में नए समझौते करने में जल्दबाजी न दिखाएं।
शुभ रंग: सुनहरा हरा
लकी नंबर: 8
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