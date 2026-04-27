Aaj Ka Rashifal 27 April : आज का राशिफल 27 अप्रैल 2026: मोहिनी एकादशी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें आपका दिन कैसा रहेगा

Aaj Ka Rashifal 27 April 2026 : आज का राशिफल 27 अप्रैल 2026: सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज मोहिनी एकादशी व्रत, ध्रुव योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत देता है। आज किए गए कार्य, यदि शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल और दिशा शूल को ध्यान में रखकर किए जाएं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर।