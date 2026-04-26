वृषभ-तुला समेत इन 3 राशियों पर रहती है Lakshmi Kubera की विशेष कृपा, जीवन में धन-वैभव की नहीं रहती कोई कमी

Lakshmi Kuber Lucky Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों पर धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। मान्यता है कि इन राशियों के जातकों को जीवन में आर्थिक स्थिरता और वैभव का सुख अधिक प्राप्त होता है। वृषभ, तुला, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों पर यह संयुक्त आशीर्वाद विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। इन पर लक्ष्मी-कुबेर की कृपा से धन-संपत्ति, सुख-सुविधाएं और सफलता के अवसर बढ़ते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों पर यह कृपा सबसे ज्यादा रहती है और इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण बताए गए हैं।