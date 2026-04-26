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वृषभ-तुला समेत इन 3 राशियों पर रहती है Lakshmi Kubera की विशेष कृपा, जीवन में धन-वैभव की नहीं रहती कोई कमी

Lakshmi Kuber Lucky Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुछ राशियों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की विशेष कृपा मानी जाती है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 26, 2026

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Lakshmi kubera kin rashiyon par meharban| Chatgpt

Lakshmi Kuber Lucky Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों पर धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। मान्यता है कि इन राशियों के जातकों को जीवन में आर्थिक स्थिरता और वैभव का सुख अधिक प्राप्त होता है। वृषभ, तुला, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों पर यह संयुक्त आशीर्वाद विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। इन पर लक्ष्मी-कुबेर की कृपा से धन-संपत्ति, सुख-सुविधाएं और सफलता के अवसर बढ़ते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों पर यह कृपा सबसे ज्यादा रहती है और इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण बताए गए हैं।

Lucky Zodiac Signs: लक्ष्मी-कुबेर की कृपा पाने वाली राशियां

वृषभ और तुला - शुक्र की विशेष कृपा

वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो सौंदर्य, विलासिता और धन का कारक माना जाता है। इन राशियों के जातक स्वाभाविक रूप से आकर्षक जीवनशैली की ओर झुकाव रखते हैं। माना जाता है कि इन पर लक्ष्मी-कुबेर की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने के अवसर मिलते हैं।इन लोगों को जीवन में आराम, सुंदरता और संतुलन पसंद होता है, और सही दिशा में प्रयास करने पर ये बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।

कर्क - बुद्धिमत्ता और स्थिरता का मेल

कर्क राशि के लोग भावनात्मक रूप से गहरे और बुद्धिमान होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता इन्हें आर्थिक मामलों में भी मजबूत बनाती है। कुबेर देव की कृपा से ये लोग धन संचय करने में सफल रहते हैं। इनके जीवन में धीरे-धीरे स्थिरता आती है और सही समय पर सही अवसर मिलते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है।

वृश्चिक और धनु - मेहनत और भाग्य का साथ

वृश्चिक राशि के जातक मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। वहीं धनु राशि के लोग सकारात्मक सोच और भाग्य के बल पर आगे बढ़ते हैं। कुबेर देव की कृपा से इन दोनों राशियों को जीवन में धन की कमी नहीं रहती। इनकी खासियत यह है कि ये कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं।

Lakshmi Kubera Mantra: लक्ष्मी-कुबेर की कृपा पाने वाली राशियों कस लिए सरल उपाय

अगर आप भी सुख-समृद्धि चाहते हैं, तो रोज सुबह या शाम इन मंत्रों का जाप करें:

“ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय नमः”
“ॐ महालक्ष्म्यै नमः”

इन मंत्रों का नियमित जाप मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही, शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना और साफ-सफाई रखना भी शुभ माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

26 Apr 2026 11:07 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / वृषभ-तुला समेत इन 3 राशियों पर रहती है Lakshmi Kubera की विशेष कृपा, जीवन में धन-वैभव की नहीं रहती कोई कमी

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