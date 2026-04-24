वृश्चिक, धनु और मकर को मिलेंगे नए मौके, कुंभ और मीन के लिए खास संकेत, जानिए (26 अप्रैल-2 मई 2026) Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal (26 April- 6 May 2026): टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसर लेकर आ रहा है। इस दौरान वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों के जीवन में प्रगति के नए द्वार खुल सकते हैं और करियर से जुड़ी अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए यह समय विशेष संकेत दे रहा है, जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है।