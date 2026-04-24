24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

वृश्चिक, धनु और मकर को मिलेंगे नए मौके, कुंभ और मीन के लिए खास संकेत, जानिए (26 अप्रैल-2 मई 2026) Saptahik Tarot Rashifal

Weekly Tarot Rashifal (26 April- 6 May 2026): इस सप्ताह ऊर्जा में बदलाव, नए अवसर और आत्मचिंतन तीनों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत है, तो कुछ के लिए संतुलन और धैर्य की परीक्षा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 24, 2026

Weekly astrology prediction, Tarot reading weekly,

साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अप्रैल - 2 मई 2026)|Patrika.com

Saptahik Tarot Rashifal (26 April- 6 May 2026): टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसर लेकर आ रहा है। इस दौरान वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों के जीवन में प्रगति के नए द्वार खुल सकते हैं और करियर से जुड़ी अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए यह समय विशेष संकेत दे रहा है, जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपको जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बीच संतुलन बनाना सिखाएगा। काम और परिवार दोनों आपकी प्राथमिकता रहेंगे। किसी मुश्किल स्थिति को आप अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से संभाल लेंगे। रिश्तों में पुरानी कड़ियां फिर जुड़ सकती हैं, चाहे दोस्ती हो या प्रेम। सामाजिक रूप से आपकी छवि मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ सुकून भरे पल मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

यह समय अंदर झांकने और खुद को समझने का है। पुराने अनुभव आपके फैसलों को दिशा देंगे। आप इस सप्ताह ज्यादा बोलने के बजाय चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। निजी जीवन में भावनाएं हावी हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संतुलित करने में सफल रहेंगे। ध्यान, अध्यात्म या पढ़ने में रुचि बढ़ सकती है। पैसों को लेकर सतर्क रहें और अनावश्यक खर्च से बचें।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

आपके लिए यह सप्ताह नए अवसरों का दरवाज़ा खोल सकता है। कोई नया काम, प्रस्ताव या दिशा मिल सकती है जो आपके उत्साह को बढ़ाएगी। नए लोगों से मुलाकात और नए अनुभव आपको प्रेरित करेंगे। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। सप्ताह के अंत में यात्रा के संकेत हैं। शिक्षा या विदेश से जुड़े मामलों में भी प्रगति संभव है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपका फोकस मेहनत और अनुशासन पर रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर और समर्पित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। वरिष्ठों से बातचीत महत्वपूर्ण साबित होगी। कोई बड़ा आर्थिक फैसला भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में थकान महसूस हो सकती है इसलिए आराम करना जरूरी है।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। आप चीजों को अलग नजरिए से देख पाएंगे, जिससे समस्याओं के समाधान निकलेंगे। तकनीक, टीमवर्क और सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। सप्ताह के अंत में किसी समूह या आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी बात खुलकर रखें और दूसरों की भी सुनें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

आपकी रचनात्मकता और भावनात्मक समझ इस सप्ताह चरम पर रहेगी। कोई सपना या आइडिया आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। पुराने रिश्तों की यादें मन को भावुक बना सकती हैं। काम या व्यवसाय में सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। कला, लेखन या संगीत से जुड़े लोग इस समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपनी भावनाएं साझा करें, लेकिन अपेक्षाएं सीमित रखें यही आपको संतुलित रखेगा।

ये भी पढ़ें

Panchang : आज का पंचांग 25 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया और राशिफल
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Panchang 25 April 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

साप्ताहिक राशिफल

Published on:

24 Apr 2026 04:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / वृश्चिक, धनु और मकर को मिलेंगे नए मौके, कुंभ और मीन के लिए खास संकेत, जानिए (26 अप्रैल-2 मई 2026) Saptahik Tarot Rashifal

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Singh Rashi 2026 : शनि की ढैया का आखिरी फेज शुरू, अगले 14 महीने सिंह राशि वालों के लिए हैं सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट

Singh Rashi 2026 Shani Dhaiya
राशिफल

Astrology Tips: घर में नहीं टिकता पैसा? राशि के हिसाब से करें ये उपाय और पाएं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद

astrology tips for money, money not staying in house
राशिफल

Weekly Tarot Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अप्रैल-2 मई 2026): मेष से कन्या तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता? किस राशि के लिए शुभ, किसके लिए कठिन?

weekly astrology prediction, tarot reading weekly,
राशिफल

Panchang : आज का पंचांग 25 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया और राशिफल

Aaj Ka Panchang 25 April 2026
धर्म/ज्योतिष

Guru Gochar 2026: कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर, 5 महीनों तक इन 4 राशियों को करियर और पैसों में जबरदस्त फायदा

kark rashi guru gochar, guru gochar effects
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.