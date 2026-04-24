Singh Rashi 2026 : शनि की ढैया का आखिरी फेज शुरू, अगले 14 महीने सिंह राशि वालों के लिए हैं सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट

Singh Rashi 2026 Shani Dhaiya : सिंह राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि बनते काम बिगड़ रहे हैं या जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पंडित अनीष व्यास ने बताया कि शनि देव की ढैया अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। ज्योतिष शास्त्र में शनि का अंतिम सिरा हमेशा जाते-जाते कुछ बड़ा देकर जाता है।