Singh Rashi 2026 : शनि की ढैया का आखिरी फेज शुरू, अगले 14 महीने सिंह राशि वालों के लिए हैं सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट

Singh Rashi 2026 Shani Dhaiya : सिंह राशि वालों के लिए बड़ी खबर: 2027 तक बदल जाएगी किस्मत (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Singh Rashi 2026 Shani Dhaiya : सिंह राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि बनते काम बिगड़ रहे हैं या जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पंडित अनीष व्यास ने बताया कि शनि देव की ढैया अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। ज्योतिष शास्त्र में शनि का अंतिम सिरा हमेशा जाते-जाते कुछ बड़ा देकर जाता है।
शनि देव वर्तमान में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 से शनि ने अपनी इस कठिन यात्रा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। अब यहां से लेकर 3 जून 2027 तक का समय यानी अगले लगभग 14-15 महीने आपके जीवन की दिशा बदलने वाले साबित होंगे। यह समय क्लाइमेक्स जैसा है, जहां संघर्ष कम होगा और परिणाम ज्यादा मिलेंगे।
शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम (कर्म) भाव पर है। पिछले काफी समय से आपमें काम को टालने की जो प्रवृत्ति (Procrastination) आ गई थी, वह अब खत्म होगी। दुविधाएं दूर होंगी और आप पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। यदि आपका काम एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या विदेशी कंपनियों से जुड़ा है, तो यह सवा साल आपके लिए स्वर्ण काल जैसा है।
सावधानी: पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें।
शनि की सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय (धन) भाव पर है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का विवाद कोर्ट-कचहरी में अटका था, तो अब फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और कमीशन के काम से जुड़े लोगों के लिए यह समय जबरदस्त कैश फ्लो लेकर आएगा।
शनि की दसवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से विद्यार्थियों और निवेशकों के लिए रास्ते खुलेंगे। अगर आप सोच-समझकर निवेश करते हैं, तो लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। जो छात्र अपनी पढ़ाई में भटकाव महसूस कर रहे थे, उनमें अब एकाग्रता लौटेगी।
जैसा कि हम जानते हैं, शनि न्याय के देवता हैं। इस समय को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए:
शनि की अष्टम ढैया का प्रभाव: अष्टम शनि को कंटक शनि भी कहा जाता है, जो मानसिक तनाव देता है। लेकिन अंतिम चरण में यह आकस्मिक धन लाभ का कारण भी बनता है।
यात्राओं से न डरें: इस समय आपकी राशि के लिए यात्राएं फलदायी हैं। चाहे जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस मीटिंग, घर से बाहर निकलना आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा।
रिश्तों में सावधानी: सप्तमेश (जीवनसाथी का स्वामी) का अष्टम में होना पार्टनर के साथ अनबन दिखा सकता है। छोटी बातों को तूल न दें और अहंकार से बचें।
शनिवार का दान: काले तिल या सरसों के तेल का दान करें।
मजदूरों का सम्मान: शनि देव कर्मकारों के प्रतिनिधि हैं। अपने कर्मचारियों या गरीबों की मदद करने से शनि का दुष्प्रभाव तुरंत कम होता है।
हनुमान चालीसा: सिंह राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की आराधना इस समय सुरक्षा कवच का काम करेगी।
सिंह राशि वालों, यह समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को बटोरकर मैदान में उतरने का है। ढैया का यह अंतिम सिरा आपकी मेहनत का फल देने के लिए ही आया है। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत रखें और सफलता की नई कहानी लिखें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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