Shani Gochar 2026: शनि देव की टेढ़ी नजर, इन 5 राशियों के लिए मुश्किल समय, बचने के लिए करें ये उपाय

एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा ने कहा, हर शनिवार, भगवान शनि (शनि देव) की पूजा करें और आशीर्वाद पाने के लिए सरसों के तेल का दीया जलाएं। माना जाता है कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीया जलाने से शनि का बुरा असर कम होता है। काले तिल, काली उड़द की दाल, कंबल या लोहे की चीजें दान करने से आपको मुश्किल समय से निकलने में मदद मिल सकती है। अगर आप शनि के बोझ से परेशान हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ें और भगवान हनुमान की पूजा करें कई लोगों का मानना ​​है कि इससे शनि की परेशानियां कम होती हैं।