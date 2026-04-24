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Shani Gochar 2026: शनि देव की टेढ़ी नजर, इन 5 राशियों के लिए मुश्किल समय, बचने के लिए करें ये उपाय

Shani Dev Remedies : 22 अप्रैल 2026 को शनि मीन राशि में उदय हो चुके हैं, जिससे कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय शुरू हो सकता है। जानें किन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क और कौन से उपाय देंगे राहत।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad Sharma

Apr 24, 2026

Shani Gochar 2026

Shani Gochar 2026 : 2026 में शनि किन राशियों पर भारी रहेगा (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Shani Gochar 2026: 22 अप्रैल, 2026 को शनि मीन राशि में उदय हो गए है और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ ग्रहों का एक और बदलाव नहीं है। शनि का गोचर हर राशि के लिए चीजों को बदल सकता है। कुछ लोग भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन राशियों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साती या ढैय्या से जूझ रहे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यह दौर ज्यादा मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा के अनुसार शनि उदय दौरान किन राशियों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

शनि की साढ़े साती और ढैय्या 2026: इन राशियों पर बढ़ेगा दबाव

मेष राशि

अगर आप मेष राशि के हैं, तो आप साढ़े साती के पहले दौर के ठीक बीच में हैं। यह आसान नहीं होने वाला है। आपके खर्चे बिना किसी चेतावनी के बढ़ सकते हैं, और आप बेचैन या चिंतित महसूस कर सकते हैं। काम आपसे ज़्यादा की मांग करेगा, लेकिन नतीजे शायद उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे जितनी आप चाहेंगे। अभी सब्र आपका सबसे अच्छा दोस्त है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों पर इस समय शनि की ढैय्या का साया है। किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही है, और आपकी पढ़ाई या करियर प्लान में रुकावटें आ सकती हैं। ट्रैवल प्लान भी इससे अछूते नहीं हैं वे रुक सकते हैं या टूट सकते हैं। किसी और के सहारे का इंतजार करने के बजाय, यह समय अपनी कोशिशों पर भरोसा करने का है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों पर भी शनि की ढैय्या चल रही है। आपके लिए मुश्किलें आने वाली हैं। अचानक होने वाले बदलाव आपको उलझन में डाल सकते हैं, इसलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अपने फाइनेंस और करियर के मामलों पर ध्यान से नजर रखें। सब्र से काम लेने और चीजों के बारे में सोचने से मदद मिलेगी।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों पर भी ढैय्या चल रही है। आपकी लव लाइफ़ या पढ़ाई में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। अगर स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो उन्हें खास तौर पर मेहनत करने और फोकस करने की जरूरत है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों की साढ़े साती का आखिरी दौर खत्म हो रहा है। यह पैसे या परिवार के मामलों में ढिलाई बरतने का समय नहीं है। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, और सोच-समझकर बोलें घर में बहस होना आसान है। समझदारी भरे फैसले चीजों को संभालने में मदद करेंगे।

शनि देव के उपाय | Shani Dev remedies

एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा ने कहा, हर शनिवार, भगवान शनि (शनि देव) की पूजा करें और आशीर्वाद पाने के लिए सरसों के तेल का दीया जलाएं। माना जाता है कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीया जलाने से शनि का बुरा असर कम होता है। काले तिल, काली उड़द की दाल, कंबल या लोहे की चीजें दान करने से आपको मुश्किल समय से निकलने में मदद मिल सकती है। अगर आप शनि के बोझ से परेशान हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ें और भगवान हनुमान की पूजा करें कई लोगों का मानना ​​है कि इससे शनि की परेशानियां कम होती हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

24 Apr 2026 12:16 pm

Published on:

24 Apr 2026 12:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Gochar 2026: शनि देव की टेढ़ी नजर, इन 5 राशियों के लिए मुश्किल समय, बचने के लिए करें ये उपाय

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