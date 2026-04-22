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Shani Dev Uday 2026: जल्द बदलने वाली है आप की किस्मत, शनि देव की कृपा से बन रहा है धन योग, जाने आप को क्या मिल रहा है

Shani Dev Uday 2026 : 22 अप्रैल को शनि देव के उदय से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर इसका असर, साथ ही स्थायी अमीरी के संकेत और जरूरी उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad Sharma

Apr 22, 2026

Shani Dev Uday 2026

Shani Dev Uday 2026 : वृश्चिक राशि: 22 अप्रैल सुबह से शुरू होगा 'शनि का राज', जानें क्या आपकी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है?

Shani Dev Uday 2026 : वृश्चिक राशि वालों तैयार हो जाइए न्याय के देवता शनि देव अपनी सुप्तावस्था (अस्त) को त्याग कर अब 22 अप्रैल को सुबह 4:49 बजे उदय होने जा रहे हैं। जब कर्मफल दाता जागते हैं, तो जीवन की सुस्त पड़ी गाड़ी अचानक रफ्तार पकड़ने लगती है। लेकिन याद रहे, शनि शॉर्टकट के दुश्मन हैं वे मेहनत की कसौटी पर परख कर ही राजयोग का सुख देते हैं। आइए , जानते हैं एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से शनि देव के उदय होने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा।

पंचम भाव में शनि: बुद्धि का उत्थान या कड़ा इम्तिहान?

आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का उदय होना एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और बुद्धि का है। अब तक आप जिन चीजों को लेकर कैजुअल थे, वहां शनि देव गंभीरता लेकर आएंगे।

(वीडियो सोर्स:@Mishra4You)

छात्रों के लिए

पढ़ाई में मेहनत बढ़ेगी। अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, विषयों की गहराई में जाना होगा। सफलता थोड़ी देर से मिल सकती है, लेकिन वह इतनी ठोस होगी कि कोई उसे हिला नहीं पाएगा।

प्रेम संबंध

अगर आपके रिश्ते में सच्चाई है, तो वह विवाह की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर नींव कमजोर है, तो शनि का उदय भ्रम के पर्दे हटा देगा। अब दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेने का वक्त है।

तीन दृष्टियां: कहां होगा असर?

शनि देव जहां बैठते हैं, उससे ज्यादा उनकी नजरें असर डालती हैं। 22 अप्रैल के बाद उनकी तीन विशेष दृष्टियां आपके जीवन को प्रभावित करेंगी:

तीसरी दृष्टि (सप्तम भाव पर):

यह आपके पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन का भाव है। रिश्तों में थोड़ी दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है। यह समय सच्चे साथियों को पहचानने का है। जो इस कठिन दौर में साथ टिकेगा, वही आपका असली जीवनसाथी है।

सातवीं दृष्टि (लाभ भाव पर):

शनि देव कहते हैं जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ दो, मैं तुम्हें स्थायी अमीर बनाऊंगा। आपकी आय के स्रोत स्थिर होंगे। पुराने निवेश अब फल देना शुरू करेंगे, बशर्ते आप धैर्य रखें।

दसवीं दृष्टि (द्वितीय भाव पर):

यह धन और वाणी का घर है। आपकी कड़वी बातें बने-बनाए काम बिगाड़ सकती हैं, इसलिए अपनी जुबान पर लगाम रखें। बचत करने की आदत ही आपको भविष्य के संकटों से बचाएगी।

करियर और स्वास्थ्य: धीमी मगर पक्की तरक्की

करियर में प्रगति की चाल थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन यह टिकाऊ होगी। व्यापारियों को इस समय किसी भी बड़े जोखिम से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान पर ध्यान दें और मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

विशेष उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृश्चिक मंगल की राशि है और शनि के साथ इसका तालमेल बिठाना जरूरी है।

मूंगा रत्न का महत्व: वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए सिद्ध किया हुआ मूंगा किसी वरदान से कम नहीं है। यह मंगल की ऊर्जा को संतुलित कर शनि के अनुशासन के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है।

शनि मंत्र: प्रतिदिन "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें।

दान: शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल या काले छाते का दान जरूरतमंदों को करें।

खगोलीय गणनाओं के अनुसार, इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वालों को पुराने कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था, तो शनि के उदय होते ही उसमें गति आने की संभावना है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

22 Apr 2026 11:12 am

Published on:

22 Apr 2026 10:55 am

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