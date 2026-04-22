Shani Dev Uday 2026: जल्द बदलने वाली है आप की किस्मत, शनि देव की कृपा से बन रहा है धन योग, जाने आप को क्या मिल रहा है

Shani Dev Uday 2026 : वृश्चिक राशि वालों तैयार हो जाइए न्याय के देवता शनि देव अपनी सुप्तावस्था (अस्त) को त्याग कर अब 22 अप्रैल को सुबह 4:49 बजे उदय होने जा रहे हैं। जब कर्मफल दाता जागते हैं, तो जीवन की सुस्त पड़ी गाड़ी अचानक रफ्तार पकड़ने लगती है। लेकिन याद रहे, शनि शॉर्टकट के दुश्मन हैं वे मेहनत की कसौटी पर परख कर ही राजयोग का सुख देते हैं। आइए , जानते हैं एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से शनि देव के उदय होने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा।