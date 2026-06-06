Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026: मेष से कन्या राशि तक जानें करियर, धन और प्रेम जीवन का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026:साप्ताहिक राशिफल: जून के नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ग्रह-नक्षत्रों की चाल मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है। इस सप्ताह कहीं करियर और कारोबार में नई संभावनाएं बनेंगी तो कहीं खर्च, तनाव और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और अटके कामों में सफलता मिलेगी, जबकि कुछ लोगों को सेहत और निर्णयों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए सभी 6 राशियों का साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) और जानें आपके लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।