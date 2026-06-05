Gorakhnath Story: सद्गुरु ने बताई कूड़े के ढेर से ‘गोरखनाथ’ बनने की कहानी, जानें बासी भोजन सिद्धांत से भाग्य का संबंध

Gorakhnath Story: भारतीय उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक इतिहास में नाथ संप्रदाय और उनके योगियों की महिमा किसी से छिपी नहीं है। देवाधिदेव महादेव के अवतार माने जाने वाले परम प्रतापी योगी मछिंद्रनाथ (Guru Machhindranath) और उनके परम शिष्य बाबा गोरखनाथ के बीच का संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक जीवंत दर्शन है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु (Sadhguru) के अपने यूट्यूब चैनल बार बताया कैसे एक मां की नासमझी के कारण कूड़े के ढेर में एक महायोगी का प्राकट्य हुआ और कैसे गुरु के एक वाक्य ने 'कर्म की बासी रोटी' का असली सच दुनिया के सामने रखा।