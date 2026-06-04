Budhaditya Rajyog 2026: 15 जून से इन 5 राशियों को मिल सकते हैं धन और करियर में बड़े लाभ

Budhaditya Rajyog 2026: 15 जून 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध पहले से मौजूद रहेंगे। सूर्य और बुध की इस युति से बुधादित्य राजयोग (Budhaditya Rajyog) का निर्माण होगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह योग बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, व्यापार और करियर में सकारात्मक प्रभाव देने वाला माना जाता है। पंडित अनीष व्यास के अनुसार इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 5 राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है।