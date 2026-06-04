Nirjala Ekadashi 2026: क्यों रखा जाता है बिना पानी का व्रत, जानिए भीमसेन की कथा

निर्जला एकादशी की जड़ें महाभारत में हैं. भीमसेन, जो खाने के बेहद शौकीन थे, बाकी भाइयों की तरह हर बार व्रत नहीं रख पाते थे. जब वेदव्यास ने उन्हें बताया कि एकादशी का व्रत मोक्ष और पुण्य देता है, तो भीम ने कहा मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। उन पर वेदव्यास बोले अगर तुम सिर्फ साल में एक दिन, निर्जला एकादशी के दिन, पूरा उपवास रख लो तो बाकी एकादशियों का पुण्य तुम्हें भी मिल जाएगा।