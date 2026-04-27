Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 2026 कब है? निर्जला व्रत से मिलता है 24 एकादशियों का फल

इस साल यह व्रत भीषण गर्मी के बीच गुरुवार, 25 जून 2026 को रखा जाएगा।

एकादशी तिथि शुरू: 24 जून 2026, सुबह 08:42 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 25 जून 2026, सुबह 10:39 बजे तक

व्रत खोलने (पारण) का समय: 26 जून 2026, सुबह 05:38 से 08:43 के बीच।

विशेष नोट: व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अनिवार्य है। 26 जून को द्वादशी दोपहर 12:52 पर समाप्त होगी।