Panchang : 28 अप्रैल 2026 का पंचांग: जानें शुभ मुहूर्त, त्रिपुष्कर योग और कन्या राशि का प्रभाव

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक

तिथि – द्वादशी तिथि सायं 6.52 तक होगी तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10.36 तक होगा तदुपरान्त हस्त नक्षत्र होगा ।

योग – व्याघात योग रात्रि 9.04 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा ।

करण – बव करण प्रातः 6.34 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – त्रिपुष्कर योग सूर्योंदय से सायं 6-52 तकव्रत / दिवस विशेष – परशुराम द्वादशी, राधा रूक्मणी द्वादशी,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में होगा ।