Buddha Purnima 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी बुद्ध पूर्णिमा, जानें वैशाख मास की पूर्णिमा का शुभ समय और पुण्य लाभ

Buddha Purnima 2026 Date: मई का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान Buddha Purnima 2026 का पावन पर्व मनाया जाएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर आने वाली यह शुभ घड़ी भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़ी मानी जाती है। इस दिन स्नान-दान, पूजा-पाठ और ध्यान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे व्यक्ति को पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मई में पड़ने वाली बुद्ध पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले पुण्य कार्यों के बारे में।