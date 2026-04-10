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Gold Buying Astrology Tips : सोना खरीदने से पहले देख लें दिन: रविवार और गुरुवार लाएंगे समृद्धि, शनिवार पड़ सकता है भारी

Sona Kharidne Ka Shubh Din 2026 : सोना खरीदने का सही दिन कौन सा है? जानिए 2026 में सोना खरीदने के शुभ दिन, पुष्य नक्षत्र, अमृत योग और शादी के शुभ मुहूर्त। रविवार और गुरुवार क्यों माने जाते हैं शुभ और शनिवार क्यों पड़ सकता है भारी।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 10, 2026

Gold Buying Astrology Tips

Gold Buying Astrology Tips : सोना खरीदने का सही समय 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Gold Buying Astrology Tips : शादी का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है इसलिए बहुत से परिवार शायद जश्न की तैयारी कर रहे होंगे। सोने के गहने खरीदना उन तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा है। जब भी आप फ्री हों, सोना खरीदने का मन करता है, लेकिन परंपरा कहती है कि समय मायने रखता है। लोगों का मानना ​​है कि गलत दिन सोना खरीदना, या जब सितारे आपके पक्ष में न हों तो असल में पैसे की परेशानी या घर में अशांति को न्योता दे सकता है। (Sona Kharidne Ka Shubh Din 2026)

अप्रैल 2026 : शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त

अगर आप अप्रैल या मई में शादी करने की सोच रहे हैं, तो ये तारीखें हैं जो शादी के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं: 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, और 29 अप्रैल। मई के लिए, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, और 14 तारीखें नोट कर लें।

(वीडियो सोर्स : RuchiKapoor6)

पुष्य नक्षत्र या अमृत योग में सोना खरीदना सबसे शुभ | Sona Kharidne Ka Shubh Din 2026

अब जब सोने की बात आती है, तो ज्योतिषी कहते हैं कि आपको इसे जब मन करे तब नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि समय का आपकी खुशी और किस्मत पर असली असर पड़ता है। परंपरा के अनुसार, पुष्य नक्षत्र या अमृत योग के दौरान सोना खरीदना सबसे अच्छा होता है। ये समय देवी लक्ष्मी की कृपा को बुलाते हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं।

रविवार और गुरुवार को भी खरीद सकते हैं सोना

रविवार सूर्य से जुड़ा है। लोग कहते हैं कि सोने में सूर्य की एनर्जी होती है, इसलिए माना जाता है कि रविवार को सोना खरीदने से अच्छी किस्मत, सम्मान और काम पर थोड़ी शोहरत भी मिलती है। वहीं, गुरुवार बृहस्पति और भगवान विष्णु से जुड़ा है और दोनों सोने की तरह ही पीले रंग से जुड़े हैं। गुरुवार को परिवार थोड़ी ज्यादा खुशी और लगातार पैसे की उम्मीद करते हैं।

शनिवार को सोना खरीदने से बचें

हालांकि, शनिवार को इसका उल्टा कहा जाता है। सोना सूर्य को दिखाता है, और शनि शनिवार को राज करता है; ज्योतिष में इन दोनों को दुश्मन माना जाता है। इसलिए, पुरानी मान्यता के अनुसार, शनिवार को सोना खरीदने का मतलब परेशानी हो सकती है अनजाने खर्चे या परिवार में अनबन। अगर आप शनिवार को कुछ खरीदना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि इसके बजाय लोहा खरीदना बेहतर है।

अगर आप अंधविश्वासी हैं या बस थोड़े जिज्ञासु हैं तो इन परंपराओं को ध्यान में रखना फायदेमंद हो सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

10 Apr 2026 05:30 pm

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