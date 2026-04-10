Gold Buying Astrology Tips : सोना खरीदने से पहले देख लें दिन: रविवार और गुरुवार लाएंगे समृद्धि, शनिवार पड़ सकता है भारी

Gold Buying Astrology Tips : शादी का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है इसलिए बहुत से परिवार शायद जश्न की तैयारी कर रहे होंगे। सोने के गहने खरीदना उन तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा है। जब भी आप फ्री हों, सोना खरीदने का मन करता है, लेकिन परंपरा कहती है कि समय मायने रखता है। लोगों का मानना ​​है कि गलत दिन सोना खरीदना, या जब सितारे आपके पक्ष में न हों तो असल में पैसे की परेशानी या घर में अशांति को न्योता दे सकता है। (Sona Kharidne Ka Shubh Din 2026)