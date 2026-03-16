Akshaya Tritiya 2026 Muhurat: अक्षय तृतीया पर कब खरीदें सोना? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा का सही समय और धन वृद्धि के खास उपाय

Akshaya Tritiya April 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद पवित्र और शुभ तिथियों में से एक माना जाता है। यह पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे कई जगह अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, जप-तप, पूजा और शुभ कार्यों का फल अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला होता है। यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ सोना खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस समय सोना खरीदना सबसे फलदायी माना गया है।