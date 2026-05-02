Panchang : आज का पंचांग 3 मई 2026: रविवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया | Vrat Tyohar May 2026

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – द्वितीया तिथि अंतरात्रि 3.02 तक होगी तदुपरान्त तृतिया तिथि होगी ।

नक्षत्र – विशाखा नक्षत्र दिन 7.10 तक रहेगा तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा ।

योग – वरियान योग रात्रि 10.28 तक रहेगा तदुपरान्त परिघ योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण दिन 1.56 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – त्रिपुष्कर योग प्रातः 7-10 तक. राजयोग प्रातः 7-10 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – देव प्रतिष्ठा मुहूर्त, प्रसूति स्नान मुहूर्त अनुराधा नक्षत्र में, मशीनरी शुभारम्भ व कर, मोटर वाहन क्रय मुहूर्त अनुराधा नक्षत्र में,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।