Panchang : आज का पंचांग 2 मई 2026 (शनिवार): तिथि, नक्षत्र, चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल और शुभ मुहूर्त

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक

तिथि – प्रतिपदा तिथि रात्रि 12.50 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी ।

नक्षत्र – विशाखा नक्षत्र सम्पूर्ण दिन रात्रि होगा ।

योग – व्यतिपात योग रात्रि 9.45 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा ।

करण – बालव करण दिन 11.51 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – त्रिपुष्कर योग रात्रि 12-50 से

व्रत / दिवस विशेष – श्री नारद जयंती, व्यतिपात पुण्यं, गुरु अर्जुन देव जयंती (न. मत से) ,

चन्द्रमा – आज रात्रि 12.30 तक तुला राशि में होगा तदुपरान्त वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध अस्त पूर्व में रात्रि 12-56 पर,