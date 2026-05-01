Swapna Shastra: सपने में खुद की शादी दिखे तो क्या होता है, शुभ संकेत या आने वाली परेशानी? जानें पूरा सच

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का हमारे जीवन और भविष्य से गहरा संबंध माना जाता है, और हर सपना कोई न कोई संकेत जरूर देता है। खासतौर पर शादी जैसे बड़े आयोजन से जुड़े सपने लोगों को उलझन में डाल देते हैं कि ये शुभ है या अशुभ। अगर आप सपने में खुद की शादी होते हुए देखते हैं, तो इसे आमतौर पर शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह सपना आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव या चुनौती की ओर इशारा कर सकता है। शादी से जुड़े अलग-अलग दृश्यों के सपनों के अलग-अलग मतलब होते हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है।