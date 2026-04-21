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Vivah Muhurat 2026: मई-जून में नक्षत्रों का शुभ संयोग, इन शुभ तिथियों पर बंधेंगे रिश्ते तो जिंदगी होगी खुशियों से भरपूर

Vivah Muhurat 2026: मई-जून में नक्षत्रों का शुभ संयोग विवाह के लिए बेहद खास अवसर लेकर आ रहा है। अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं, तो पंचांग के अनुसार इन शुभ तिथियों को चुनकर अपने नए जीवन की शुरुआत और भी मंगलमय बना सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 21, 2026

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Marriage muhurat May June 2026 full details|Freepik

Vivah Muhurat 2026 May June: मई और जून के महीने विवाह के लिए बेहद शुभ माने जा रहे हैं, जहां ग्रह-नक्षत्रों का खास संयोग बन रहा है। मई में आठ शुभ तिथियां चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और स्वाति, मूला, रेवती जैसे नक्षत्रों के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की मजबूत और सुखद शुरुआत का संकेत देती हैं। वहीं जून 2026 के मुहूर्त भी ग्रहों की सकारात्मक स्थिति और पंचांग गणनाओं पर आधारित हैं, जो सही समय चुनने में सहायक हैं। भारतीय परंपरा में विवाह को एक पवित्र और आजीवन बंधन माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषी शरद शर्मा के अनुसार, इन शुभ तिथियों और विशेष रूप से सुबह के मुहूर्त में विवाह करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, स्थिरता और खुशियों का संचार होता है।

मई-जून में शुभ नक्षत्रों का संयोग, इन तिथियों पर करें शादी की प्लानिंग

Vivah Muhurat 2026 in May: मई 2026 के विवाह मुहूर्त

तारीखसप्ताह का दिनमुहूर्त का समयनक्षत्रतिथि
1 मई, 2026शुक्रवारसुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तकस्वातिपूर्णिमा
3 मई, 2026रविवारसुबह 7:10 बजे से रात 10:28 बजे तकअनुराधाद्वितीय
5 मई, 2026मंगलवारशाम 7:39 से सुबह 5:37 (6 मई)मूलचतुर्थी
6 मई, 2026बुधवारसुबह 05:37 से दोपहर 03:54 तकमूलचतुर्थी, पंचमी
7 मई, 2026गुरुवारशाम 6:46 से सुबह 5:35 (8 मई)उत्तराषाढ़ाषष्ठी
8 मई, 2026शुक्रवारसुबह 5:35 बजे से दोपहर 12:21 बजे तकउत्तराषाढ़ाषष्ठी
13 मई, 2026गुरुवाररात 8:55 बजे से सुबह 5:31 बजे तक (14 मई)उत्तराभाद्रपद, रेवतीद्वादशी
14 मई, 2026गुरुवारसुबह 5:31 बजे से शाम 4:59 बजे तकरेवतीद्वादशी, त्रयोदशी

मई महीने में कुल 8 शुभ तिथियां हैं, जिनमें चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्रों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। स्वाति, मूल और रेवती जैसे नक्षत्र इस दौरान विवाह के लिए विशेष रूप से शुभ माने गए हैं।इन दिनों में सुबह से लेकर रात तक अलग-अलग मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं।

मुख्य तिथियां

  • 1 मई (शुक्रवार) -स्वाति, पूर्णिमा
  • 3 मई (रविवार) - अनुराधा
  • 5-6 मई (मंगलवार-बुधवार) - मूल
  • 7-8 मई (गुरुवार-शुक्रवार) - उत्तराषाढ़ा
  • 13-14 मई - उत्तराभाद्रपद और रेवती

Vivah Muhurat 2026 in June: जून 2026 के विवाह मुहूर्त

यह रही जून 2026 के विवाह मुहूर्त की जानकारी एक साफ और आसान टेबल फॉर्मेट में:

तारीखदिनसमयनक्षत्र
21 जून 2026रविवारसुबह 9:31 बजे से 11:21 बजे तकउत्तरा फाल्गुनी
22 जून 2026सोमवार23 जून सुबह 10:31 बजे से सुबह 05:42 बजे तकहस्त
23 जून 2026मंगलवारसुबह 5:42 बजे से सुबह 10:13 बजे तकहस्त
24 जून 2026बुधवारदोपहर 1:59 से 25 जून सुबह 5:43 तकस्वाति
25 जून 2026गुरुवारसुबह 05:43 से 07:08 तकस्वाति
26 जून 2026शुक्रवारशाम 7:16 से 27 जून सुबह 5:43 तकअनुराधा
27 जून 2026शनिवारसुबह 5:43 बजे से रात 10:11 बजे तकअनुराधा
29 जून 2026सोमवार30 जून दोपहर 4:16 बजे से सुबह 4:03 बजे तकमूला

जून महीने में भी विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं। इस दौरान ग्रहों की स्थिति संतुलित और सकारात्मक मानी जा रही है, जो नए जीवन की शुरुआत के लिए अनुकूल है।इन तिथियों में दिन और रात दोनों समय के मुहूर्त शामिल हैं, जिससे समारोह की प्लानिंग आसान हो जाती है।

शुभ तिथियां

  • 21 जून (रविवार) - उत्तराफाल्गुनी
  • 22–23 जून -हस्त
  • 24–25 जून - स्वाति
  • 26–27 जून - अनुराधा
  • 29 जून -मूल

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Grah Gochar May 2026, May 2026 Rashifal,

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Published on:

21 Apr 2026 02:42 pm

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