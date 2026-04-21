Vivah Muhurat 2026: मई-जून में नक्षत्रों का शुभ संयोग, इन शुभ तिथियों पर बंधेंगे रिश्ते तो जिंदगी होगी खुशियों से भरपूर

Vivah Muhurat 2026 May June: मई और जून के महीने विवाह के लिए बेहद शुभ माने जा रहे हैं, जहां ग्रह-नक्षत्रों का खास संयोग बन रहा है। मई में आठ शुभ तिथियां चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और स्वाति, मूला, रेवती जैसे नक्षत्रों के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की मजबूत और सुखद शुरुआत का संकेत देती हैं। वहीं जून 2026 के मुहूर्त भी ग्रहों की सकारात्मक स्थिति और पंचांग गणनाओं पर आधारित हैं, जो सही समय चुनने में सहायक हैं। भारतीय परंपरा में विवाह को एक पवित्र और आजीवन बंधन माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषी शरद शर्मा के अनुसार, इन शुभ तिथियों और विशेष रूप से सुबह के मुहूर्त में विवाह करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, स्थिरता और खुशियों का संचार होता है।