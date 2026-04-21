Vivah Muhurat 2026: मई-जून में नक्षत्रों का शुभ संयोग, इन शुभ तिथियों पर बंधेंगे रिश्ते तो जिंदगी होगी खुशियों से भरपूर

Marriage muhurat May June 2026 full details|Freepik
Vivah Muhurat 2026 May June: मई और जून के महीने विवाह के लिए बेहद शुभ माने जा रहे हैं, जहां ग्रह-नक्षत्रों का खास संयोग बन रहा है। मई में आठ शुभ तिथियां चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और स्वाति, मूला, रेवती जैसे नक्षत्रों के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की मजबूत और सुखद शुरुआत का संकेत देती हैं। वहीं जून 2026 के मुहूर्त भी ग्रहों की सकारात्मक स्थिति और पंचांग गणनाओं पर आधारित हैं, जो सही समय चुनने में सहायक हैं। भारतीय परंपरा में विवाह को एक पवित्र और आजीवन बंधन माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषी शरद शर्मा के अनुसार, इन शुभ तिथियों और विशेष रूप से सुबह के मुहूर्त में विवाह करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, स्थिरता और खुशियों का संचार होता है।
|तारीख
|सप्ताह का दिन
|मुहूर्त का समय
|नक्षत्र
|तिथि
|1 मई, 2026
|शुक्रवार
|सुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तक
|स्वाति
|पूर्णिमा
|3 मई, 2026
|रविवार
|सुबह 7:10 बजे से रात 10:28 बजे तक
|अनुराधा
|द्वितीय
|5 मई, 2026
|मंगलवार
|शाम 7:39 से सुबह 5:37 (6 मई)
|मूल
|चतुर्थी
|6 मई, 2026
|बुधवार
|सुबह 05:37 से दोपहर 03:54 तक
|मूल
|चतुर्थी, पंचमी
|7 मई, 2026
|गुरुवार
|शाम 6:46 से सुबह 5:35 (8 मई)
|उत्तराषाढ़ा
|षष्ठी
|8 मई, 2026
|शुक्रवार
|सुबह 5:35 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
|उत्तराषाढ़ा
|षष्ठी
|13 मई, 2026
|गुरुवार
|रात 8:55 बजे से सुबह 5:31 बजे तक (14 मई)
|उत्तराभाद्रपद, रेवती
|द्वादशी
|14 मई, 2026
|गुरुवार
|सुबह 5:31 बजे से शाम 4:59 बजे तक
|रेवती
|द्वादशी, त्रयोदशी
मई महीने में कुल 8 शुभ तिथियां हैं, जिनमें चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्रों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। स्वाति, मूल और रेवती जैसे नक्षत्र इस दौरान विवाह के लिए विशेष रूप से शुभ माने गए हैं।इन दिनों में सुबह से लेकर रात तक अलग-अलग मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं।
मुख्य तिथियां
यह रही जून 2026 के विवाह मुहूर्त की जानकारी एक साफ और आसान टेबल फॉर्मेट में:
|तारीख
|दिन
|समय
|नक्षत्र
|21 जून 2026
|रविवार
|सुबह 9:31 बजे से 11:21 बजे तक
|उत्तरा फाल्गुनी
|22 जून 2026
|सोमवार
|23 जून सुबह 10:31 बजे से सुबह 05:42 बजे तक
|हस्त
|23 जून 2026
|मंगलवार
|सुबह 5:42 बजे से सुबह 10:13 बजे तक
|हस्त
|24 जून 2026
|बुधवार
|दोपहर 1:59 से 25 जून सुबह 5:43 तक
|स्वाति
|25 जून 2026
|गुरुवार
|सुबह 05:43 से 07:08 तक
|स्वाति
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|शाम 7:16 से 27 जून सुबह 5:43 तक
|अनुराधा
|27 जून 2026
|शनिवार
|सुबह 5:43 बजे से रात 10:11 बजे तक
|अनुराधा
|29 जून 2026
|सोमवार
|30 जून दोपहर 4:16 बजे से सुबह 4:03 बजे तक
|मूला
जून महीने में भी विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं। इस दौरान ग्रहों की स्थिति संतुलित और सकारात्मक मानी जा रही है, जो नए जीवन की शुरुआत के लिए अनुकूल है।इन तिथियों में दिन और रात दोनों समय के मुहूर्त शामिल हैं, जिससे समारोह की प्लानिंग आसान हो जाती है।
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