May 2026 Grah Gochar Rashifal: बुधादित्य, रुचक और मालव्य राजयोग का महा-संयोग, इन 5 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का दरवाजा

मई 2026 ग्रह गोचर राजयोगों का विशेष संयोग|Freepik
May 2026 Grah Gochar Rashifal: मई 2026 का महीना ज्योतिष के नजरिए से बेहद खास और फलदायी रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान एक साथ कई शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के शुभ गोचर से बुधादित्य (Budhaditya Rajyog ), रुचक(Ruchak Rajyog) और मालव्य (Malavya Rajyog) राजयोग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। खासतौर पर मेष, तुला समेत 5 राशियों के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने के संकेत हैं। करियर में ग्रोथ, आय में वृद्धि और रुके हुए कामों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मई के इस खास ग्रह गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मेष राशि वालों के लिए यह महीना मेहनत और उपलब्धियों का संतुलन लेकर आएगा। सूर्य अपनी उच्च राशि में होने से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। मंगल के प्रभाव से रुचक राजयोग बनेगा, जो करियर में उन्नति के संकेत देता है। हालांकि काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना काफी अनुकूल रहेगा। शुक्र के गोचर से मालव्य राजयोग बन रहा है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। जीवन में आराम और संतोष का अनुभव होगा। महीने के मध्य में सूर्य के प्रभाव से समाज में सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं।
तुला राशि के लोगों को इस महीने परिवार और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। सूर्य का गोचर सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा, वहीं शुक्र का प्रभाव अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। यह समय आपके लिए आत्मिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर लाभकारी रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना नए अवसरों और लाभ का संकेत देता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, खासकर मनोरंजन और विलासिता पर। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना मेहनत से भरा रहेगा, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देगा। परिवार, विशेषकर माता-पिता का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राओं की योजना बन सकती है। शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर यह समय संतुलित प्रगति का संकेत देता है।
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