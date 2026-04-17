May 2026 Grah Gochar Rashifal: बुधादित्य, रुचक और मालव्य राजयोग का महा-संयोग, इन 5 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का दरवाजा

May 2026 Grah Gochar Rashifal: मई 2026 का महीना ज्योतिष के नजरिए से बेहद खास और फलदायी रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान एक साथ कई शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के शुभ गोचर से बुधादित्य (Budhaditya Rajyog ), रुचक(Ruchak Rajyog) और मालव्य (Malavya Rajyog) राजयोग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। खासतौर पर मेष, तुला समेत 5 राशियों के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने के संकेत हैं। करियर में ग्रोथ, आय में वृद्धि और रुके हुए कामों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मई के इस खास ग्रह गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।