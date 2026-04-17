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Ruchak Yog 2026 in May: 2 मई से चमकेगी किस्मत, मंगल के मेष गोचर से मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को बड़ा फायदा

May 2026 Grah Gochar Rashifal: मई 2026 में मंगल का मेष राशि में गोचर शक्तिशाली रूचक योग बना रहा है, जो कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। इस योग के प्रभाव से करियर, धन और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 17, 2026

Ruchak Yog, mesh rashi me mangal gochar, mangal gochar

2 मई 2026 से बनेगा रूचक योग किन राशियों की बदलेगी किस्मत|Freepik

Ruchak Yog 2026 in May: मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। 2 मई को मंगल (Mangal Gochar) का अपनी ही राशि मेष में गोचर एक शक्तिशाली रूचक योग का निर्माण करेगा, जिसे ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यह योग साहस, ऊर्जा और सफलता का कारक होता है, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस बार इसका असर कुछ चुनिंदा राशियों पर विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। करियर, धन और आत्मविश्वास तीनों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह योग किस्मत चमकाने वाला साबित होगा।

मेष राशि- आत्मविश्वास और सफलता का समय

मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं और इस बार यह आपकी ही राशि में आकर लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आएगा। करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी और मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं।पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय फोकस और सफलता लेकर आएगा। साथ ही, आपकी सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। खेल या शारीरिक गतिविधियों में जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा।

मिथुन राशि- लाभ और पहचान के योग

मंगल का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस दौरान आपको नए स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। निवेश से भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। समाज में आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे नए अवसर आपके सामने आएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ के संकेत हैं।

वृश्चिक राशि- संघर्ष के बाद सफलता

वृश्चिक राशि के लिए मंगल का यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल आपके भी स्वामी हैं। इस दौरान आपको अपने पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है।आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और रुके हुए काम पूरे करने में सफल रहेंगे। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है।आपकी संवाद शैली प्रभावशाली होगी, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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आज का राशिफल

Published on:

17 Apr 2026 09:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Ruchak Yog 2026 in May: 2 मई से चमकेगी किस्मत, मंगल के मेष गोचर से मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को बड़ा फायदा

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