Ruchak Yog 2026 in May: 2 मई से चमकेगी किस्मत, मंगल के मेष गोचर से मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को बड़ा फायदा

Ruchak Yog 2026 in May: मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। 2 मई को मंगल (Mangal Gochar) का अपनी ही राशि मेष में गोचर एक शक्तिशाली रूचक योग का निर्माण करेगा, जिसे ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यह योग साहस, ऊर्जा और सफलता का कारक होता है, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस बार इसका असर कुछ चुनिंदा राशियों पर विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। करियर, धन और आत्मविश्वास तीनों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह योग किस्मत चमकाने वाला साबित होगा।