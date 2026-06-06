Daily Rashifal: 7 June 2026 को मेष और सिंह राशि वालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानिए राशि के अनुसार शुभ अंक और रंग

Aaj Ka Rashifal 7 June 2026
Aaj Ka Rashifal 7 June 2026: हिंदू पंचांग (Panchang) के अनुसार आज 7 जून 2026, रविवार को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज चंद्रमा कुंभ राशि (Aquarius) पर संचार करेगा। ग्रह-नक्षत्रों की इस बदलती चाल का असर मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, सेहत और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। आइए ज्योतिषी पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Today) और अपनी राशि के अनुसार उपाय, शुभ रंग व शुभ अंक।
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए संभावनाओं से युक्त है। परिश्रम के सामान्य से बेहतर परिणाम (परिलाभ) मिलेंगे। यात्रा में दूसरों के कारण असुविधा हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। संतान के विचारों को सम्मान देकर आप परिवार में चल रहे तनाव को कम कर सकते हैं।
शुभ रंग: भूरा (Brown) | शुभ अंक: 9
आज का दिन: बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ानी होगी। महत्वपूर्ण अवसरों को आलस्य या प्रमाद में गंवाने से बचें। माता-पिता (पेरेंट्स) की योजनाओं पर धन खर्च करना पड़ सकता है।
शुभ रंग: क्रीम (Cream) | शुभ अंक: 4
आज का दिन: आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यों की दिशा मन के मुताबिक बदलने से काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा।दूसरों की व्यर्थ आलोचना करने से आपको बचना होगा। लोगों के साथ आपके तालमेल में सुधार होगा।
शुभ रंग: ग्रे (Grey) | शुभ अंक: 1
आज का दिन: वाणिज्यिक (Business) गतिविधियों में थोड़ी दिशाहीनता की स्थिति रह सकती है। नई संपत्ति की खरीद से संबंधित विषयों पर सभी पक्षों से सार्थक बातचीत होगी। चलते हुए कार्यों में प्रशासनिक या सरकारी व्यवधान आ सकते हैं। आज यात्रा करने से बचें (यात्रा टालें)।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-White) | शुभ अंक: 8
आज का दिन सिंह राशि वालों की सुख-सुविधाओं और अधिकारों में बढ़ोतरी करेगा। प्रभाव में वृद्धि होने से कार्यों के परिणाम सकारात्मक रहने की पूरी संभावना है। दैनिक व्यवसाय बेहतर रहेगा। भावनात्मक संबंधों में आपकी बात को महत्व मिलेगा और आपसी रिश्ते सुधरेंगे।
शुभ रंग: नारंगी (Orange) | शुभ अंक: 2
आज का दिन: कार्यों में मनमुताबिक परिणाम पाने के लिए तय सीमा से अधिक समय और धन खर्च हो सकता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। साथी कर्मचारियों (सहकर्मियों) का रुख थोड़ा निराशाजनक रह सकता है। परिवार में तालमेल और समन्वय बिठाने के लिए आपको धैर्य दिखाना होगा।
शुभ रंग: पीच (Peach) | शुभ अंक: 4
आज का दिन: विभिन्न क्षमताओं से जुड़ी प्रतियोगिताओं (प्रतिस्पर्धा) में आपका प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। दूसरों को सलाह और मशविरा देने में आज आपके दिन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण समय खर्च हो सकता है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्य पहले निपटाएं।
शुभ रंग: चमकीला सफेद (Bright White) | शुभ अंक: 1
आज का दिन: यह मेहनत से भरा दिन रहेगा। जैसे-जैसे आप प्रयास करेंगे, कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलते चले जाएंगे। पुराने भावनात्मक संबंधों या मित्रों से मुलाकात होगी। व्यर्थ के विवादों से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। मित्रों को आर्थिक सहयोग देना पड़ सकता है।
शुभ रंग: भूरा (Brown) | शुभ अंक: 3
आज का दिन: कठिन कार्यों में भाग्य का समर्थन मिलने से आप बड़ी परेशानियों से बचे रहेंगे। प्रतिष्ठा पाने के लिए आज धन और परिश्रम दोनों लगाने होंगे। विवादित विषयों पर बातचीत (वार्ता) को आज टालना ही बेहतर रहेगा। भाई-बहनों का व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक रहेगा।
शुभ रंग: पीला (Yellow) | शुभ अंक: 8
आज का दिन: इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों में आज आपको अधिक सफलता मिल सकती है। भवन (मकान) के रखरखाव पर धन खर्च होने के योग हैं। वाणी की कठोरता से अपने ही लोगों को कष्ट देने से बचें। माता-पिता (पेरेंट्स) का व्यवहार थोड़ा निराशाजनक रह सकता है।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee) | शुभ अंक: 7
आज का दिन: यह आपके लिए बेहतर प्रभाव वाला दिन है। कार्यों की दिशा और गति ठीक रहने से परिणाम उम्मीद के मुताबिक मिलेंगे। तकनीकी दक्षता का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने से लाभ होगा।न अपनी नीतियों और विचारों में स्पष्टता बनाए रखें।
शुभ रंग: ताँबा (Copper) | शुभ अंक: 2
आज का दिन: आज आप व्यवस्था से थोड़ी निराशा महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र या करीबियों से अपेक्षित सहयोग मिलना कठिन रहेगा। प्रेम संबंधों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। खर्चों को नियंत्रित रखने में असफल रहने पर तनाव बढ़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।
शुभ रंग: लाल (Red) | शुभ अंक: 5
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग