Daily Rashifal: 7 June 2026 को मेष और सिंह राशि वालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानिए राशि के अनुसार शुभ अंक और रंग

Aaj Ka Rashifal 7 June 2026: हिंदू पंचांग (Panchang) के अनुसार आज 7 जून 2026, रविवार को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज चंद्रमा कुंभ राशि (Aquarius) पर संचार करेगा। ग्रह-नक्षत्रों की इस बदलती चाल का असर मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, सेहत और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। आइए ज्योतिषी पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Today) और अपनी राशि के अनुसार उपाय, शुभ रंग व शुभ अंक।