Aaj Ka Rashifal, 12 June 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा शुक्रवार, पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Today Horoscope 12 June 2026: आज 12 जून 2026, शुक्रवार का दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ विशेष माना जा रहा है। चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा, जिससे कई राशियों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए अवसरों के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को आर्थिक मामलों, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, शुभ रंग और शुभ अंक।