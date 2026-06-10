Mahabharat Katha: महाभारत के बाद पांडवों का क्या हुआ? दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग और पांडवों को मिली सजा

हिमालय की दुर्गम और बर्फीली वादियों में चढ़ते समय सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ीं। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, द्रौपदी पांचों पतियों में अर्जुन से विशेष स्नेह रखती थीं, उनके मन में पक्षपात था। इसके बाद सहदेव अपनी विद्वता के घमंड के कारण, नकुल अपनी सुंदरता के अभिमान के चलते, अर्जुन अपने अद्वितीय वीर होने के अहंकार में और अंत में महाबली भीम अपनी शारीरिक शक्ति के मद व भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण रास्ते में ही ढह गए। महाभारत का यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि अध्यात्म और मोक्ष के मार्ग पर बारीक से बारीक अहंकार भी पतन का कारण बन जाता है।