Purushottam Yog: जब जिंदगी उलझाने लगे, तब काम आता है गीता का यह ‘अश्वत्थ’ सूत्र, जानिए पुरुषोत्तम योग का महामंत्र

Purushottam Yog Bhagavad Gita Chapter 15: भागदौड़ भरी जिंदगी, करियर का तनाव और रिश्तों के उलझाव के बीच क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड और मानव जीवन का कंट्रोल रूम कहां है? द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब अर्जुन दिग्भ्रमित हुए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें भगवद्गीता के 15वें अध्याय (Bhagavad Gita Chapter 15) में एक ऐसी गुप्त विद्या दी थी, जो आज के कॉरपोरेट और मानसिक तनाव के दौर में भी उतनी ही अचूक है। इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग (Purushottam Yog) कहा जाता है।