Vivah Muhurat 2026: 19 जून को पहला पंचांगीय सावा, देवशयनी एकादशी से पहले सिर्फ 18 दिन गूंजेंगी शहनाइयां

ज्योतिषाचार्य पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा के अनुसार, इन 18 दिनों में से कुल 17 दिन शुद्ध पंचांगीय विवाह मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे, जो इस सीजन को बेहद खास और मांगलिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसकी शुरुआत 19 जून को होने वाले पहले पंचांगीय सावे के साथ होगी। इसके बाद जुलाई के मध्य तक शहरों से लेकर गांवों तक उत्सव का माहौल रहेगा। 15 जुलाई से ही ग्रहों की बदलती चाल और 18 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति का तारा अस्त होने के कारण सभी शुभ कार्यों पर धार्मिक रूप से स्वतः ही विराम लग जाएगा। ऐसे में 12 जुलाई को इस सीजन का आखिरी पंचांगीय सावा संपन्न होगा।