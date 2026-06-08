Ramcharitmanas Story: रामचरितमानस का दुर्लभ प्रसंग: जब श्रीराम ने धारण किया मोरपंख, सीता जी हो गई थी व्याकुल

Ramcharitmanas Story : मिथिला की वाटिका में जब थमीं सांसें: मोरपंख धारी राम को देख क्यों चिंता में डूब गईं माता सीता? (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Ramcharitmanas Story: सनातन संस्कृति में भगवान श्रीराम और माता सीता का मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि 'नैसर्गिक रति' यानी उस शाश्वत और सहज प्रेम का प्रतीक है जिसकी कल्पना भी अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास रचित रामचरितमानस तक, इन दोनों के मिलन के कई मनोहारी प्रसंग मिलते हैं।
मान्यता है कि मिथिला की पावन पुष्प वाटिका (फुलवारी) का वह ऐतिहासिक पल बेहद अनूठा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के ललाट पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। आखिर उस परमब्रह्म को पसीना क्यों आया और उन्हें देखकर सीता क्यों व्याकुल हो उठी थीं? आइए जानते हैं इस दिव्य मिलन की वह पूरी गाथा, जो आज भी भक्तों के दिलों को सराबोर कर देती है।
यह उस समय की बात है जब श्रीराम और लक्ष्मण अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र की सेवा के लिए पुष्प चुनने वाटिका में गए थे। ठीक उसी समय माता सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए वहां पहुंचीं।
चौपाई
“देखि रूप लोचन ललचाने।
हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥”
कहते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण जी को आभास हुआ कि दोनों की नजरें मिलने वाली हैं, उन्होंने भाई राम को एक पेड़ की ओट में ले जाकर उनका विशेष श्रृंगार किया। अमूमन भगवान कृष्ण को मोरपंख धारण किए देखा जाता है, लेकिन रामकथा की लोकपरंपराओं और कुछ कथावाचकों के अनुसार लक्ष्मण जी ने उस दिन प्रभु राम के सिर पर मोरपंख सजाया। संपूर्ण रामचरितमानस में यह एकमात्र ऐसा प्रसंग है जहां श्रीराम ने मोरपंख धारण किया था।
रामचरितमानस के बालकाण्ड में वर्णित पुष्प वाटिका प्रसंग में माता सीता और श्रीराम के प्रथम मिलन का अत्यंत भावुक वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं — “लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी”, अर्थात सीता जी ने श्रीराम की छवि को अपने हृदय में बसाकर पलकें बंद कर लीं।
तुलसीदास जी के प्रसंगों के अनुसार: ईश्वर तो सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन भक्त के विशुद्ध प्रेम के वश में होकर उनके भीतर भी मानवीय सहजता और कोमलता जाग उठी, जिसने पसीने का रूप ले लिया।
श्रीराम के ललाट पर पसीना देख माता सीता का कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे गहरी चिंता में डूब गईं कि जो सुकुमार राजकुमार वाटिका में फूल तोड़ते हुए ही पसीने-पसीने हो गया, वह राजा जनक की सभा में रखे भगवान शिव के उस भारी-भरकम और वज्र के समान कठोर पिना धनुष को कैसे उठाएगा? इसी व्याकुलता के साथ जब वे मां गौरी के मंदिर पहुंचीं, तो उनकी करुण पुकार सुनकर मां भवानी की मूर्ति से माला टूटकर गिर गई। देवी ने साक्षात आशीर्वाद दिया:
“मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो...” (अर्थात, जिस सांवले और सुंदर राजकुमार में तुम्हारा मन रम चुका है, वही तुम्हें वर के रूप में मिलेगा।)
|प्रसंग/पात्र
|प्रेम और भक्ति का स्वरूप
|मिलने वाला संदेश
|पुष्प वाटिका (सिया-राम)
|नैसर्गिक रति (सहज प्रेम)
|भगवान केवल भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं।
|केवट का प्रसंग
|निष्काम और निश्छल भक्ति
|प्रभु को रिझाने के लिए चातुर्य नहीं, मासूमियत चाहिए।
|शबरी के बेर
|अनन्य प्रेम और प्रतीक्षा
|समर्पण सच्चा हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं।
गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्’ अर्थात जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। रामायण के ये प्रसंग इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन तप या पाखंड की जरूरत नहीं है; यदि मन में केवट जैसी मासूमियत और शबरी जैसा सब्र हो, तो सृष्टि का रचयिता भी भक्त के प्रेम पाश में बंध जाता है।
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