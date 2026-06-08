Ramcharitmanas Story: रामचरितमानस का दुर्लभ प्रसंग: जब श्रीराम ने धारण किया मोरपंख, सीता जी हो गई थी व्याकुल

श्रीराम के ललाट पर पसीना देख माता सीता का कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे गहरी चिंता में डूब गईं कि जो सुकुमार राजकुमार वाटिका में फूल तोड़ते हुए ही पसीने-पसीने हो गया, वह राजा जनक की सभा में रखे भगवान शिव के उस भारी-भरकम और वज्र के समान कठोर पिना धनुष को कैसे उठाएगा? इसी व्याकुलता के साथ जब वे मां गौरी के मंदिर पहुंचीं, तो उनकी करुण पुकार सुनकर मां भवानी की मूर्ति से माला टूटकर गिर गई। देवी ने साक्षात आशीर्वाद दिया: