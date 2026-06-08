Richest Temples in India: राम मंदिर में चोरी के बाद चर्चा में भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर, अरबों का आता है चढ़ावा

भारत में सभी मंदिरों के दान और उनकी संपत्ति को ट्रैक करने वाला कोई एक, केंद्रीय सरकारी डेटाबेस या वेबसाइट नहीं है। चूंकि धार्मिक संस्थान राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र (State Jurisdiction) में आते हैं और स्वतंत्र ट्रस्टों या राज्य बोर्डों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, इसलिए यह डेटा अलग-अलग जगहों पर बंटा हुआ है। यदि आप पूरी तरह प्रामाणिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जानकारी चाहते हैं, तो आपको विशिष्ट राज्य विभागों और व्यक्तिगत मंदिर बोर्डों के आधिकारिक दस्तावेजों को देखना होगा।संपत्ति के आंकड़े विभिन्न सार्वजनिक रिपोर्टों, ट्रस्ट Disclosures और मीडिया अनुमानों पर आधारित हैं।