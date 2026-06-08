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Richest Temples in India: राम मंदिर में चोरी के बाद चर्चा में भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर, अरबों का आता है चढ़ावा

Famous Temples of India: अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के बाद देशभर में मंदिर सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जानिए भारत के 5 सबसे अमीर मंदिरों की संपत्ति, सालाना आय और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 08, 2026

Famous Temples of India

Richest Temples in India: राम मंदिर चोरी के बाद चर्चा में भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर

Richest Temples in India:राम लला की नगरी अयोध्या में दान पात्र से हुई चोरी की खबर ने जहां एक तरफ प्रशासनिक चौकसी पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों सनातनियों की चिंता भी बढ़ा दी है। लोग सोच रहे हैं कि जब नए नवेले और बेहद सुरक्षित माने जाने वाले राम मंदिर परिसर में ऐसी घटना हो सकती है, तो देश के उन प्राचीन और विशालकाय देवस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी जो अपनी अकूत संपत्ति और भारी-भरकम चढ़ावे के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं।

इस घटना के बाद उपजे सवालों के बीच, आईए रुख करते हैं भारत के उन 5 सबसे अमीर आध्यात्मिक शक्तिपीठों की।

ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर (Richest Temples in India)

नीचे दी गई तालिका में देश के उन पांच शीर्ष मंदिरों की अनुमानित संपत्ति और सालाना आय का विवरण है, जो वर्तमान में देश के सबसे बड़े वित्तीय और आध्यात्मिक केंद्र बने हुए हैं:

रैंकमंदिरस्थानअनुमानित संपत्ति / आय
1तिरुपति बालाजी मंदिरआंध्र प्रदेशलगभग ₹3.3 लाख करोड़+ की संपत्ति
2पद्मनाभस्वामी मंदिरकेरल₹1 लाख करोड़+ खजाना और स्वर्ण संपत्ति (अनुमानित)
3शिरडी साईं बाबा मंदिरमहाराष्ट्रकरीब ₹2,000 करोड़+ नेटवर्थ
4वैष्णो देवी मंदिरजम्मू-कश्मीरवार्षिक राजस्व लगभग ₹500 करोड़+
5स्वर्ण मंदिरपंजाबवार्षिक आय लगभग ₹500 करोड़+

1. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम (केरल)

    केरल की राजधानी में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब इसके गुप्त तहखानों (Vaults) को खोला गया था, तब वहां से निकले सोने, हीरे और प्राचीन कीमती सिक्कों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। इसके केवल 'ए' तहखाने से ही सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ था, जबकि इसका 'बी' (Vault B) तहखाना आज भी एक रहस्यमयी लोककथा की तरह बंद है।

    श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर (केरल): सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, इस मंदिर के वित्तीय प्रशासन और ऑडिट की जिम्मेदारी अदालत द्वारा गठित समितियों के पास है, जो समय-समय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) को अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं।

    2. तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश

      यदि बात रोज और हर साल मिलने वाले नकद चढ़ावे की हो, तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का कोई सानी नहीं है। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न बैंकों में इस मंदिर की फिक्स डिपॉजिट ही ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की है। मंदिर को केवल श्रद्धालुओं द्वारा हुंडी में डाले गए पैसे और ऑनलाइन माध्यम से ही हर साल ₹1,200 से ₹1,400 करोड़ का शुद्ध दान प्राप्त होता है। इसके अलावा, यहां की प्रसिद्ध 'लड्डू प्रसादम' की बिक्री भी करोड़ों का राजस्व पैदा करती है।

      तिरुपति बालाजी (आंध्र प्रदेश): तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) एक सरकारी ट्रस्ट है। आप इसके आधिकारिक प्रशासनिक फैसलों, बोर्ड के प्रस्तावों और संपत्ति की घोषणाओं को सीधे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

      3. शिरडी साईं बाबा मंदिर, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

        सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में अमीर से लेकर गरीब तक झोली फैलाकर आते हैं। इस मंदिर के बैंक खातों में अरबों रुपये के अलावा लगभग 380 किलो सोना और 4,400 किलो से अधिक चांदी जमा है। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले दान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुफ्त अस्पतालों, अनाथालयों और देश के सबसे बड़े कम्युनिटी किचन को चलाने में खर्च किया जाता है।

        श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी (महाराष्ट्र): यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा विनियमित है, जो इसके प्रबंधन बोर्ड की नियुक्ति करती है। इसके वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल (State Legislature) के सामने पेश किए जाते हैं।

        4. माता वैष्णो देवी, कटरा (जम्मू-कश्मीर)

          त्रिकुटा पहाड़ियों की गुफा में विराजमान माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माथा टेकते हैं। श्राइन बोर्ड के तहत संचालित इस मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ से अधिक की है। मंदिर के पास 1.2 टन से अधिक सोने का भंडार है। चढ़ावे से होने वाली इस कमाई को यात्रियों की सुरक्षा, चमचमाती सड़कों, रोप-वे और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।

          श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (जम्मू और कश्मीर): यह बोर्ड जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (Governor) की अध्यक्षता में एक राज्य अधिनियम के तहत काम करता है। इसके आधिकारिक पोर्टल (maavaishnodevi.org) पर श्रद्धालुओं की संख्या और वित्तीय सुविधाओं के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध होते हैं।

          5. स्वर्ण मंदिर, अमृतसर (पंजाब)

            सिख धर्म का यह सबसे पवित्र केंद्र अपनी भव्यता और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। मंदिर के मुख्य गुंबद और दीवारों पर 750 किलो से लेकर 1500 किलो तक शुद्ध सोना मढ़ा हुआ है। स्वर्ण मंदिर का सालाना बजट ₹1,000 करोड़ के पार रहता है। यहां की सबसे बड़ी खूबी 'लंगर' है, जहां बिना किसी भेदभाव के रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त और शुद्ध भोजन कराया जाता है।

            सुरक्षा और तकनीक पर उठते सवाल:

            राम मंदिर में हुई चोरी की घटना यह सबक देती है कि अब केवल पारंपरिक सुरक्षा के भरोसे इतने बड़े आस्था केंद्रों को नहीं छोड़ा जा सकता। साल 2026 के डिजिटल युग में तिरुपति और वैष्णो देवी जैसे बड़े मंदिरों ने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग, फेशियल रिकग्निशन कैमरे और हाई-टेक ऑडिट सिस्टम को अपनाया है, जिसे देश के हर छोटे-बड़े मंदिर ट्रस्ट को अपने यहां अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए ताकि भक्तों की गाढ़ी कमाई और आस्था दोनों सुरक्षित रह सके।

            भारत में सभी मंदिरों के दान और उनकी संपत्ति को ट्रैक करने वाला कोई एक, केंद्रीय सरकारी डेटाबेस या वेबसाइट नहीं है। चूंकि धार्मिक संस्थान राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र (State Jurisdiction) में आते हैं और स्वतंत्र ट्रस्टों या राज्य बोर्डों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, इसलिए यह डेटा अलग-अलग जगहों पर बंटा हुआ है। यदि आप पूरी तरह प्रामाणिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जानकारी चाहते हैं, तो आपको विशिष्ट राज्य विभागों और व्यक्तिगत मंदिर बोर्डों के आधिकारिक दस्तावेजों को देखना होगा।संपत्ति के आंकड़े विभिन्न सार्वजनिक रिपोर्टों, ट्रस्ट Disclosures और मीडिया अनुमानों पर आधारित हैं।

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            Updated on:

            08 Jun 2026 02:38 pm

            Published on:

            08 Jun 2026 02:33 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / Richest Temples in India: राम मंदिर में चोरी के बाद चर्चा में भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर, अरबों का आता है चढ़ावा

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