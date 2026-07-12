Alwar: रथयात्रा महोत्सव शुरू; CM भजनलाल शर्मा व वसुंधरा राजे तक लगा चुके हैं यहां अर्जी 

Alwar Jagannath Rath Yatra: अलवर का ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे देश में मशहूर है। इस साल भी महोत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह मंदिर परिसर में पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश का पूजन किया और उन्हें उत्सव का पहला निमंत्रण दिया। इसी के साथ इस भव्य रथयात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है।



अलवर के इस प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह कराया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार, जो भी युवा अपनी शादी की रुकावटों से परेशान हैं, वे अगर यहाँ आकर भगवान के नाम का कंगन और डोरा बांधते हैं, तो उनकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। आज गणेश पूजन के दिन से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक यहाँ कंगन-डोरे बांधने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।