Alwar GST Officer Robbery: असिस्टेंट कमिश्नर के घर लूट का खुलासा, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार

Alwar GST Officer Robbery: अलवर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सदर थाना क्षेत्र की पॉश शालीमार सोसायटी में जीएसटी (GST) विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर हुई सनसनीखेज लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस रविवार को पकड़े गए आरोपियों को वारदात वाली जगह लेकर पहुंची और सीन रीक्रिएट (मौका तस्दीक) कराया।



अलवर के पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण केस था। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमों ने दिन-रात एक कर दिया और इलाके के करीब 600 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। आखिरकार साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस टीम आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच ही गई।