Rajasthan: मदन दिलावर ने कसम दिलाकर ग्रामीणों से पूछा- बताओ गांवों-कस्बों में सफाई हो रही? जवाब मिला ‘नहीं’

अलवर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को पिनान में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया। इस दौरान दिलावर ने सफाई-व्यवस्था का जिक्र करते हुए ग्रामीणों को मां गंगा की सौगंध दिलाते हुए पूछा कि बताओ, वास्तव में गांवों और कस्बों में नियमित सफाई हो रही है या नहीं? भरे पांडाल में लोगों ने जवाब दिया-नहीं।