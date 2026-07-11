Alwar Crime: जेब में कट्टा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा युवक, पैसा मांगने पर सेल्समैन को मारी गोली, CCTV वीडियो आया सामने

अलवर। सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा बाइपास स्थित एक पेट्रोल पंप पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक में पेट्रोल भरवाने आए एक युवक ने मामूली कहासुनी के बाद सेल्समैन पर गोली चला दी। जिस पेट्रोल पंप पर रोज सैकड़ों वाहन ईंधन भरवाने आते हैं, वहीं कुछ सेकंड में गोलियों की आवाज गूंज उठी और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गंभीर हालत में सेल्समैन को जयपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।