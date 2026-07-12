राजस्थान: छुट्टी पर आने का इंतजार करते रहे, तिरंगे में लिपटकर घर आई जवान की पार्थिव देह; 6 माह की बेटी ने दी मुखाग्नि

कोटपूतली-बहरोड़। घर में शनिवार को बेटे के आने की तैयारियां थीं। परिजन छुट्टी पर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचा तिरंगे में लिपटा उसका पार्थिव शरीर। नारायणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलाहेड़ा की बावड़ी की ढाणी निवासी भारतीय वायुसेना के जवान विक्रम पायला (27) का गुजरात में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। शनिवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के समय छह माह की मासूम बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी, जबकि पत्नी ने नम आंखों से अंतिम सैल्यूट कर उन्हें विदा किया। इस मार्मिक दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।