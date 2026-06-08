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Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: 15 जून से मिथुन राशि में सूर्य गोचर, नौकरी-धन और करियर पर बड़ा प्रभाव

Sun Transit June 2026 Hindi : 15 जून 2026 को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर सूर्य गोचर का प्रभाव, करियर, नौकरी, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आएंगे।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Nitika Sharma

Jun 08, 2026

Sun Transit Effects on Zodiac Signs

Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal:सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश से नौकरी और कारोबार पर पड़ेगा प्रभाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को शक्ति, आत्मविश्वास, सफलता और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। 15 जून 2026 को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। यह गोचर करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। कुछ राशियों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा तो कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में यह गोचर कई लोगों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिकाशर्मा से जानते हैं सूर्य के मिथुन राशि में जाने पर सभी राशियों पर क्या होगा प्रभाव।

मेष राशि

मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। नौकरी में प्रभाव और प्रतिष्ठा वृद्धि की संभावना है। कार्यक्षेत्र में लाभ की स्थिति रहेगी। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे।

वृषभ राशि

परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सूर्य देव की विशेष कृपा रहेगी, इसलिए प्रयास में कमी न करें। नौकरीपेशा जातकों का प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में सुधार होगा।

मिथुन राशि

कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। धन सही कार्यों में खर्च होगा। मन में किसी प्रकार का डर बना रहेगा। किसी को उधार देने से बचें। क्रोध से बचना होगा। स्वभाव में चिड़चिड़पन रहेगा।

कर्क राशि

इस गोचर काल में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। हालांकि कोट कचहरी से संबंधित मामलों में राहत मिलने की संभावना है। समर्पित परिश्रम से वरिष्ठों को संतुष्ट कर पाएंगे।

सिंह राशि

सूर्य गोचर के दौरान स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। कामकाज में किसी प्रकार का साथ लाभ की प्राप्ति करवाएगा। कार्य योजनाओं को इच्छानुसार पूरा कर पाएंगे।

कन्या राशि

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय के लिए सूर्य गोचर उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

तुला राशि

खराब स्वास्थ्य आपको बेचैन करेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। नौकरीपेशा ऑफिस में आने वाली बाधाओं से परेशान हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग की हालात सामान्य बन रहेंगे।

वृश्चिक राशि

नौकरी में तबादला हो सकता है। मन में क्रोध और निराशा का संचार होगा। धन संबंधित मामले अच्छे रहेंगे। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक जीवन अच्छा व्यतीत नहीं होगा।

धनु राशि

नौकरी में अच्छा धन लाभ होगा। प्रमोशन होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेना सही रहेगा।

मकर राशि

गोचर काल में घर पर कोई धार्मिक कार्य संपन्न होने का योग रहेगा। जीवन में कई सफलताएं प्राप्त होगी। जिससे आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकता है।

कुंभ राशि

कामकाज के क्षेत्र में लाभदायक स्थिति बनेगी। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा।

मीन राशि

नौकरी में परिवर्तन के योग है। किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। इस गोचरकाल में वाहन या मकान खरीद सकते हैं। परिवार का ध्यान रखेंगे। उनकी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।

Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026: मेष से कन्या राशि तक जानें करियर, धन और प्रेम जीवन का साप्ताहिक राशिफल

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राशिफल 2026

Published on:

08 Jun 2026 09:59 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: 15 जून से मिथुन राशि में सूर्य गोचर, नौकरी-धन और करियर पर बड़ा प्रभाव

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