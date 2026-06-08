Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: 15 जून से मिथुन राशि में सूर्य गोचर, नौकरी-धन और करियर पर बड़ा प्रभाव

Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को शक्ति, आत्मविश्वास, सफलता और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। 15 जून 2026 को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। यह गोचर करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। कुछ राशियों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा तो कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में यह गोचर कई लोगों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिकाशर्मा से जानते हैं सूर्य के मिथुन राशि में जाने पर सभी राशियों पर क्या होगा प्रभाव।