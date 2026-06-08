Shani ki Sade Sati: मीन राशि में शनि का गोचर: मेष सहित 2 राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव, जानिए उपाय

Shani ki Sade Sati, Saturn Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर नहीं, बल्कि न्याय का देवता माना गया है। जैसे एक कड़क टीचर परीक्षा लेकर छात्र को निखारता है, वैसे ही शनिदेव साढ़ेसाती के दौरान इंसान को तपाकर सोना बनाते हैं। वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं, जिसकी वजह से तीन राशियों मेष, कुंभ और मीन पर शनि की साढ़ेसाती का असर चल रहा है। अगर आप भी इन राशियों में से एक हैं, तो डरने के बजाय यह समझने का वक्त है कि शनिदेव आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।