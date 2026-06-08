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Shani ki Sade Sati: मीन राशि में शनि का गोचर: मेष सहित 2 राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव, जानिए उपाय

Shani Sade Sati 2026: मीन राशि में शनि के प्रवेश से मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का असर रहेगा। जानिए किस राशि के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा समय और कौन से उपाय दिलाएंगे राहत।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल

Jun 08, 2026

Saturn Transit in Pisces 2026

Shani ki Sade Sati 2026: मीन में शनि गोचर से मेष, कुंभ और मीन पर असर, जानिए उपाय (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Shani ki Sade Sati, Saturn Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर नहीं, बल्कि न्याय का देवता माना गया है। जैसे एक कड़क टीचर परीक्षा लेकर छात्र को निखारता है, वैसे ही शनिदेव साढ़ेसाती के दौरान इंसान को तपाकर सोना बनाते हैं। वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं, जिसकी वजह से तीन राशियों मेष, कुंभ और मीन पर शनि की साढ़ेसाती का असर चल रहा है। अगर आप भी इन राशियों में से एक हैं, तो डरने के बजाय यह समझने का वक्त है कि शनिदेव आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।

क्या होती है साढ़ेसाती?

जब शनि गोचर करते हुए आपकी जन्म राशि से एक घर पहले, फिर आपकी राशि में और उसके बाद अगले घर में जाते हैं, तो इस साढ़े सात साल की अवधि को 'साढ़ेसाती' कहा जाता है। इसे ढाई-ढाई साल के तीन चरणों में बांटा गया है, और हर चरण इंसान को जिंदगी का एक नया सबक सिखा कर जाता है।

आपकी राशि पर क्या होगा असर?

राशिसाढ़ेसाती चरणमुख्य प्रभाव और सलाह
मेषपहला चरणनई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जल्दबाजी में फैसले न लें
मीनदूसरा चरणमानसिक तनाव संभव, धैर्य और कड़ी मेहनत से मिलेगी सफलता
कुंभअंतिम चरणपुरानी समस्याओं से राहत, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें

मीन राशि (दूसरा चरण): मीन राशि वालों के लिए यह साढ़ेसाती का सबसे महत्वपूर्ण यानी दूसरा दौर है। इस समय शनि आपकी ही राशि में बैठे हैं, जिससे मानसिक तनाव और करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। लेकिन याद रखें, जो इस समय धैर्य से काम लेगा, बाजी उसी के हाथ लगेगी।

कुंभ राशि (अंतिम चरण): कुंभ राशि के जातक साढ़ेसाती के आखिरी पड़ाव पर हैं। आपके लिए यह समय पुराने अधूरे कामों को समेटने और जिंदगी में स्थिरता लाने का है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब धीरे-धीरे दूर होंगी, बस परिवार और पैसों के मामले में लापरवाही न बरतें।

मेष राशि (पहला चरण): मेष राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का पहला चरण अभी शुरू ही हुआ है। आपके कंधों पर काम का बोझ और नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापार या नौकरी में बदलाव के योग हैं। इस समय फिजूलखर्ची से बचें और कोई भी बड़ा फैसला आंखें मूंदकर न लें।

डरें नहीं, साढ़ेसाती को बनाएं सफलता की सीढ़ी

ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल ने बताया कि साढ़ेसाती हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। कई लोगों को इसी दौरान करियर में सबसे बड़ी तरक्की, प्रमोशन और बंपर धन लाभ मिलता है। शनिदेव केवल कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो लोग ईमानदार, अनुशासित और मेहनती हैं, उन्हें घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है।

शनि साढ़ेसाती के उपाय

  • अपने काम में अनुशासन और ईमानदारी लाएं।
  • पैसों के लेन-देन में सूझबूझ से काम लें और विवादों से दूरी बनाएं।
  • जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय लोगों की मदद करें।
  • सकारात्मक सोच को अपना हथियार बनाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

08 Jun 2026 11:44 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani ki Sade Sati: मीन राशि में शनि का गोचर: मेष सहित 2 राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव, जानिए उपाय

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