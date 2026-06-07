Daily Rashifal 8 June: गजलक्ष्मी राजयोग से वृषभ, कर्क, वृश्चिक के लिए लाभ का योग, जानें सभी राशियों का हाल

Horoscope 8 June 2026:आज का राशिफल 8 जून 2026: 8 जून 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर गुरु बृहस्पति के साथ गजलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। लगभग 12 वर्षों बाद बन रहा यह शुभ संयोग कई राशियों के लिए आर्थिक उन्नति, प्रेम संबंधों में सुधार और करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है। वहीं कुछ जातकों को निर्णय लेते समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की यह विशेष स्थिति दैनिक जीवन, नौकरी, व्यापार और पारिवारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।