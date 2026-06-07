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साप्ताहिक टैरो राशिफल 7 से 13 जून 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह

Weekly Tarot Horoscope June 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी और किनके रिश्तों में आएंगे बदलाव, पढ़ें पूरा राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा

Jun 07, 2026

Weekly Horoscope June 2026

Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो भविष्यवाणी 2026: करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस में क्या होगा बदलाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Weekly Tarot Horoscope 2026:टैरो साप्ताहिक राशिफल (7 जून से 13 जून 2026): जून 2026 का यह नया सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, भावनात्मक बदलाव और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स की ऊर्जा संकेत दे रही है कि कुछ लोगों को अधूरे कार्य पूरे करने का मौका मिलेगा, जबकि कुछ को रिश्तों और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह संवाद, आत्मविश्वास और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। प्रेम जीवन से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं 7 जून से 13 जून 2026 तक मेष से कन्या राशि तक का विस्तृत टैरो साप्ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Weekly Tarot Horoscope Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति के संकेत मिलेंगे। जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, वे अब पूरा करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आत्मविश्वास और मनोबल दोनों बढ़ेंगे। हालांकि, सिर्फ अपने विचारों पर अड़े रहना आपके लिए कठिनाई ला सकता है। सहकर्मी आपकी बातों को अहंकार मान सकते हैं।

इस सप्ताह यदि आप थोड़ा लचीलापन अपनाएं और दूसरों की राय को भी महत्व दें, तो टीमवर्क और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। संबंधों में पारदर्शिता आपके लिए शुभ होगी और सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह समय अधूरे कार्यों को गति देने और अपने विचारों को लागू करने का है।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Weekly Tarot Horoscope Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ मिलेजुले अनुभवों के साथ आएगा। आर्थिक मामलों में थोड़ी उलझन हो सकती है, खासकर यदि आप किसी नए काम या प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आकर्षक ऑफर की चमक में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर कुछ असहमति या तनाव पैदा कर सकती है। लेकिन आप अपनी व्यावहारिकता और शांतचित्त व्यवहार से स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे। य

ह सप्ताह आपके लिए प्रेम और रिश्तों में मिठास लाने वाला भी हो सकता है। आपकी लव लाइफ रोमांटिक रहेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि के संकेत हैं। संयम और समझदारी से यह सप्ताह लाभकारी साबित होगा।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Weekly Tarot Horoscope Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संचार, नेटवर्किंग बढ़ाने पर जोर रहेगा। आप नए लोगों से मिल सकते हैं और रचनात्मक विचारों पर चर्चा आपके लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि, बातचीत करते समय संयमित और व्यावहारिक रहना जरूरी होगा, वरना गलतफहमी की संभावना बनी रह सकती है।

वित्तीय स्थिति की बात करें तो खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, जिससे बजट पर प्रभाव पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र या सहकर्मी से मिली सलाह आपके लिए नई दिशा का संकेत बन सकती है।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Weekly Tarot Horoscope Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित रहेगा। घर-परिवार में किसी पुराने मुद्दे का दोबारा सामने आना संभव है, जिससे हलचल हो सकती है। विशेषकर बच्चों से जुड़ी कोई चिंता मन को विचलित कर सकती है। किसी पुराने व्यक्ति या परिस्थिति से सामना आपको अतीत में ले जा सकता है। ऐसे में आत्ममंथन द्वारा समाधान खोजने की कोशिश करें।

कार्यक्षेत्र में आप स्टेबल रहेंगे और स्टेशनरी या छोटे तकनीकी उपकरणों के व्यवसाय से जुड़े लोग लाभ कमा सकते हैं। संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें और बातचीत में समझदारी दिखाएं, तभी आप सामंजस्य बनाए रख पाएंगे।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Weekly Tarot Horoscope Leo)

टैरो कार्ड्स सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नेतृत्व और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेने वाला होगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं या टीम में लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन दूसरों की राय को सुनना और समझना भी जरूरी होगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Weekly Tarot Horoscope Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रणनीति, आत्मविश्लेषण और स्थिरता का है। आप किसी वैचारिक उलझन में फंसे रह सकते हैं, ऐसे में आपको अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। किसी छोटी यात्रा का योग बन सकता है, जो लाभकारी और शांति प्रदान करने वाली हो सकती है।

छात्रों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है क्योंकि मानसिक भटकाव की स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है विशेषकर यदि आप टेक्नोलॉजी, रिसर्च या प्रबंधन से जुड़े हैं। कोई धार्मिक कार्य या सेवा का भाव भी मन में उत्पन्न हो सकता है। निर्णय सोच-समझकर और धैर्य के साथ लें।

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Published on:

07 Jun 2026 09:31 am

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