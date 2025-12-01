Patrika LogoSwitch to English

Vrishabh Rashifal 2026 : उम्मीद से अच्छा रहेगा वृषभ राशिवालों के लिए आने वाला साल, बस इन बातों का रखें ख्याल

Taurus Horoscope 2026: वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार यह साल स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक और स्थिर परिणाम देने वाला रहेगा। रिश्तों और परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, बस कुछ समय में सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होगी।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 01, 2025

वृषभ राशिफल 2026

वृषभ राशिफल 2026 (PC: gemini generated)

Vrishabh Rashifal 2026 :वृषभ राशिवालों के लिए यह साल जीवन के लगभग हर क्षेत्र में औसत से बेहतर नतीजे लेकर आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष स्थिर रहने वाला है। बृहस्पति का गोचर 2 जून तक लाभकारी स्थिति में रहेगा, जिससे बड़ी बीमारी का कोई संकेत नहीं मिलता। योग, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज से आप पूरे साल फिट रह सकते हैं। शनि की दृष्टि कभी-कभी थकान या आलस्य ला सकती है, लेकिन कुल मिलाकर सेहत को लेकर साल संतोषजनक रहेगा। आइए जानते हैं सभी क्षेत्रों में कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल 2026-

शिक्षा के मामले में 2026 बेहद अच्छा साबित होगा। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति छात्रों को फोकस और अच्छे परिणाम दिलाएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक समय खासतौर पर हायर स्टडी, रिसर्च, लॉ और टूरिज्म की पढ़ाई करने वालों के लिए फायदेमंद होगा। मेहनत और किस्मत दोनों साथ देंगे, बशर्ते आप फोकस बनाए रखें।

बिजनेस (Business) के लिए 2026 मिला-जुला साल रहेगा। साल की शुरुआत से 2 जून तक लाभ का अच्छा योग बनेगा। बृहस्पति का लाभ घर पर सकारात्मक प्रभाव आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है। लेकिन राहु–केतु के प्रभाव के कारण रिस्क लेने से बचना होगा। नए निवेश या साझेदारी में सावधानी जरूरी है। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर फैसले लेने से नुकसान से बचा जा सकेगा।

करियर की दृष्टि से यह साल अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थितियां स्थिर रहेंगी। हालांकि राहु की वजह से कार्यस्थल पर राजनीति, गलतफहमियां या वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं। इसलिए अपने काम पर फोकस रखें और किसी भी विवाद में न पड़ें। 31 अक्टूबर के बाद भी करियर में प्रगति के मौके मिलते रहेंगे, बशर्ते आप ईमानदार और सावधान रहें।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। साल की शुरुआत में इनकम बढ़ेगी और बचत में भी वृद्धि होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक इनकम ग्रोथ के अच्छे योग हैं, हालांकि खर्च भी बढ़ सकता है। अक्टूबर के बाद लाभ थोड़ा कम होते दिख सकते हैं, लेकिन शनि का साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखेगा। दिसंबर के बाद राहु भी आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ाएगा।

लव लाइफ (Love Life) 2026 में औसत रहेगी। बुध रोमांटिक रिश्तों को संभाले रखेगा, लेकिन शनि की दृष्टि से रिश्तों में गंभीरता आवश्यक होगी। सच्चे रिश्ते आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग धोखा या दिखावा करते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

शादीशुदा जीवन और विवाह योग के लिए 2026 अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर तक शादी होने के प्रबल योग हैं। विवाहित लोगों के लिए यह समय मधुर रहेगा, हालांकि नवंबर के बाद थोड़ी सावधानी जरूरी है।

परिवारिक जीवन सालभर अच्छा रहेगा। 2 जून तक घर में सामंजस्य और शुभ कार्यक्रमों की संभावना है। अक्टूबर के बाद रिश्तों को संभालने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा।

राशिफल

01 Dec 2025 07:08 am

