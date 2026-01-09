सब हम कर रहे हैं या भगवान की इच्छा से हो रहा है?: ओशो

लहर, जब कभी तू गंदी थी, तो सागर ही गंदा था। जब तुझमें मिट्टी उठी थी, तो सागर से ही उठी थी। जब कभी तुझमें सुखे पत्ते तैरे थे, तो सागर में ही तैरे थे। जब कभी तू बड़ी होकर उठी थी, सागर ही उठा था। छोटी हो कि बड़ी, गंदी हो कि उजली, सुंदर हो कि कुरूप, हर हाल, हर स्थिति में सागर ही तेरे भीतर बोला था। साघर ही तेरे भीतर प्रकट हुआ था। सागर से जुदा होने का, खुद को सागर से अलग सोचने का कोई उपाय है ही नहीं। तू सागर ही है। इसी तरह आत्मा को खुदको परमात्मा से अलग मानना है। हम उससे अलग नहीं। आत्मा ही परमात्मा नामक सागर की बूंद है। यह बूंद उस सागर से अलग हो ही नहीं सकती। बूंदें खुद को समंदर से अलग घोषित नहीं कर सकतीं, आप भी, आत्मा भी खुद को परमात्मा से अलग कैसे मान सकती है? कोई तरीका ही नहीं है। कोई तरकीब नहीं है, खुद को उससे अलग मानने की। आप उसी से निकले हैं। उसी से आए हैं। उसी का अंश है। आपका मूल स्रोत वही है। या यों कहें आप वही हैं। इसे समझने की भर की देर है बस। समझ की किरण से सोच को प्रकाशित करने की देर भर है बस। जब नासमझी की धूल छटेगी, तब परमात्मा की तस्वीर स्पष्ट दिखने लगेगी। वह महसूस होने लगेगा। लहरें समुद्र को देखने की बात करें, उसमें मिलने की बात करें, तो आप क्या कहेंगे? ठीक वैसे ही आपका परमात्मा को पाने की कोशिशें करना वैसा ही है। यही बात ओशो ने अष्टावक्र की गीता से समझाई है। तुम उससे अलग नहीं। तुम ही वह हो।