Manifest Kaise Kare : शास्त्रानुसार ऐसे करें मेनिफेस्ट, तुरंत पूरी होगी हर विश!

शास्त्रानुसार मेनिफेस्ट करना तब ही सफल होता है, जबकि इच्छा धर्मसम्मत हो, संकल्प स्पष्ट हो, श्रद्धा अडिग हो, कर्म निरंतर हो और फल ईश्वर को समर्पित हो। गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 में भी स्पष्ट कहा गया है कि, “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”…यानी बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। साथ ही फल की इच्छा न हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी सरलता से इसे समझाया है। इसके उत्तरकांड के अनुसार,

"कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।

जो जस करहि सो तस फल चाखा।।

सकल पदारथ है जग मांही।

कर्महीन नर पावत नाहीं।।"

इसका अर्थ यह हुआ कि, संसार कर्म के नियम पर टिका है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। जो कर्महीन होता है, उसे इस संसार की कोई चीज नहीं मिलती। कुल मिलाकर अच्छी सोच और सकारात्मक विचार के साथ कर्म करना भी अति महत्तवपूर्ण है। इसमें नाम जप बहुत मदद करता है। अपने इष्ट या जिस भगवान का नाम आपको प्रिय हो, उसका जप अवश्य करें।

कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा।