Ketu Gochar 2026 : इन 3 राशियों के लिए अगले 8 महीने रहेंगे सबसे मुश्किल

Ketu Gochar 2026: नए साल में वैसे तो कई ग्रह अपनी-अपनी जगह बदलेंगे, लेकिन सबकी नजर केतु के गोचर पर ही टिकी है। इस बार केतु एक साल में तीन बार राशि बदलने वाला है। 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, फिर 5 दिसंबर को नक्षत्र के साथ-साथ अपनी राशि भी बदलेगा। लेकिन सबसे खास है 29 मार्च का दिन, जब केतु मघा नक्षत्र में पहुंचेगा। इस नक्षत्र में आकर केतु और भी ताकतवर हो जाएगा और अगले 8 महीने, यानी 5 दिसंबर तक, इसी नक्षत्र में रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से ये वक्त तीन राशियों के लिए काफी भारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो तीन राशियां।