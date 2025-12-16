Ketu Gochar 2026 : इन 3 राशियों के लिए अगले 8 महीने रहेंगे सबसे मुश्किल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Ketu Gochar 2026: नए साल में वैसे तो कई ग्रह अपनी-अपनी जगह बदलेंगे, लेकिन सबकी नजर केतु के गोचर पर ही टिकी है। इस बार केतु एक साल में तीन बार राशि बदलने वाला है। 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, फिर 5 दिसंबर को नक्षत्र के साथ-साथ अपनी राशि भी बदलेगा। लेकिन सबसे खास है 29 मार्च का दिन, जब केतु मघा नक्षत्र में पहुंचेगा। इस नक्षत्र में आकर केतु और भी ताकतवर हो जाएगा और अगले 8 महीने, यानी 5 दिसंबर तक, इसी नक्षत्र में रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से ये वक्त तीन राशियों के लिए काफी भारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो तीन राशियां।
केतु के इस गोचर का सबसे ज्यादा असर वृषभ राशि पर पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं। तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको खुद पर थोड़ा काबू रखना होगा। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहना जरूरी है। इस समय किसी भी काम में रिस्क लेना भारी पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अप्रैल से नवंबर 2026 तक किसी से उधार लेने या देने से बचें। अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हैं तो उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं।
सिंह राशि वालों के लिए करियर में अचानक दिक्कतें आ सकती हैं। बिजनेस में घाटा हो सकता है, इसलिए फूंक-फूंक कर कदम रखें। लव लाइफ में भी जल्दबाजी से बचें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। केतु की वजह से मनचाहा रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है। किसी विवाद में फंस सकते हैं, और पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी जरूरी है।
मीन राशि के लिए अप्रैल से नवंबर 2026 तक का वक्त थोड़ा चुनौती भरा रहेगा। कई कामों में निराशा हाथ लग सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, वरना नुकसान हो सकता है। इस दौरान कोई बुरी खबर भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।
केतु गोचर 2026 का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, जिसमें घर की स्थिति, पहलू और आपकी चल रही महादशा या अंतर्दशा शामिल है।
