धर्म/ज्योतिष

Ketu Gochar 2026 : इन 3 राशियों के लिए अगले 8 महीने रहेंगे सबसे मुश्किल

Ketu Transit 2026 : वैदिक ज्योतिष में केतु एक छाया ग्रह है जो वैराग्य, आध्यात्मिकता, पिछले जन्म के कर्म, अंतर्ज्ञान, उपचार, रिसर्च और मुक्ति को दर्शाता है। इस बार के केतु गोचर का असर इन 3 राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 16, 2025

Ketu Gochar 2026 , Ketu Transit 2026

Ketu Gochar 2026 : इन 3 राशियों के लिए अगले 8 महीने रहेंगे सबसे मुश्किल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Ketu Gochar 2026: नए साल में वैसे तो कई ग्रह अपनी-अपनी जगह बदलेंगे, लेकिन सबकी नजर केतु के गोचर पर ही टिकी है। इस बार केतु एक साल में तीन बार राशि बदलने वाला है। 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, फिर 5 दिसंबर को नक्षत्र के साथ-साथ अपनी राशि भी बदलेगा। लेकिन सबसे खास है 29 मार्च का दिन, जब केतु मघा नक्षत्र में पहुंचेगा। इस नक्षत्र में आकर केतु और भी ताकतवर हो जाएगा और अगले 8 महीने, यानी 5 दिसंबर तक, इसी नक्षत्र में रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से ये वक्त तीन राशियों के लिए काफी भारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो तीन राशियां।

वृषभ राशि

केतु के इस गोचर का सबसे ज्यादा असर वृषभ राशि पर पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं। तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको खुद पर थोड़ा काबू रखना होगा। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहना जरूरी है। इस समय किसी भी काम में रिस्क लेना भारी पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अप्रैल से नवंबर 2026 तक किसी से उधार लेने या देने से बचें। अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हैं तो उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए करियर में अचानक दिक्कतें आ सकती हैं। बिजनेस में घाटा हो सकता है, इसलिए फूंक-फूंक कर कदम रखें। लव लाइफ में भी जल्दबाजी से बचें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। केतु की वजह से मनचाहा रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है। किसी विवाद में फंस सकते हैं, और पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी जरूरी है।

मीन राशि

मीन राशि के लिए अप्रैल से नवंबर 2026 तक का वक्त थोड़ा चुनौती भरा रहेगा। कई कामों में निराशा हाथ लग सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, वरना नुकसान हो सकता है। इस दौरान कोई बुरी खबर भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।

जब केतु एक नई राशि में प्रवेश करता है, तो यह इन चीज़ों को एक्टिवेट करता है:

  • भावनात्मक स्पष्टता और इंट्यूशन की ओर बदलाव
  • पिछली आदतों या अस्वास्थ्यकर लगाव से दूरी
  • आध्यात्मिकता, मन की शांति और हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान
  • पारिवारिक मामलों या भावनात्मक प्राथमिकताओं में बदलाव
  • छिपी हुई स्किल्स, रिसर्च क्षमताओं या मानसिक संवेदनशीलता का जागना
  • ऐसे लोगों, आदतों या स्थितियों को छोड़ना जो अब ग्रोथ में मदद नहीं करते

केतु गोचर 2026 का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, जिसमें घर की स्थिति, पहलू और आपकी चल रही महादशा या अंतर्दशा शामिल है।

Published on:

16 Dec 2025 09:56 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ketu Gochar 2026 : इन 3 राशियों के लिए अगले 8 महीने रहेंगे सबसे मुश्किल

